Новый этап строительства кампуса «СахалинTech» назначили на 12 декабря

Проект кампуса «СахалинTech» предусматривает строительство научно-образовательного комплекса и студенческого городка. В первом кластере появятся учебные аудитории и научно-исследовательские лаборатории, а также R&D-центры, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. Совместно с Сахалинским ботаническим садом на площадке создадут оранжерею, которая будет не только научным объектом, но и открытым для всех желающих общественным пространством. В кампусе также оборудуют помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч кв. м.