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Новый этап строительства кампуса «СахалинTech» назначили на 12 декабря

10 декабря 2023, 08:28
В День Конституции РФ, 12 декабря, на стройплощадке учебных и научных корпусов кампуса «СахалинTech» зальют фундаментную плиту. Это очередной этап возведения объекта, важного для образовательной отрасли островного региона. О предстоящей работе рассказал в прямом эфире губернатор Валерий Лимаренко.

Глава области провел прямую линию, в ходе которой отвечал на вопросы сахалинцев и курильчан. Один из зрителей трансляции спросил у Валерия Лимаренко, на какой стадии строительство нового кампуса СахГУ. Губернатор напомнил, что подрядчики работают с опережением графика.

«Наш новый кампус — один из немногих, получивших федеральное финансирование. Это был большой конкурс, мы его выиграли и построимся первыми по этой программе. За этим стоит решение президента России Владимира Путина. От лица сахалинцев и курильчан выражаю низкий поклон и благодарность. Строительство научно-образовательного комплекса будет завершено в 2026 году, а студенческого городка — в 2025 году», — поделился Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось: фундамент кампуса «СахалинTech» заложили в островной столице в начале августа 2023 года. В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования.

Проект кампуса «СахалинTech» предусматривает строительство научно-образовательного комплекса и студенческого городка. В первом кластере появятся учебные аудитории и научно-исследовательские лаборатории, а также R&D-центры, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. Совместно с Сахалинским ботаническим садом на площадке создадут оранжерею, которая будет не только научным объектом, но и открытым для всех желающих общественным пространством. В кампусе также оборудуют помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч кв. м.

В студенческом городке одновременно смогут жить до 1500 человек — не только воспитанники СахГУ, но и преподаватели. Работы по бетонированию основания на объекте, который появится на проспекте Победы в Южно-Сахалинске, стартовали в конце октября 2023 года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуют по инициативе главы государства Владимира Путина.

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