properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга

Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга

10 декабря 2023, 10:42
Распоряжением правительства России от 30 ноября восьми регионам списывается часть задолженности по бюджетным кредитам.

Правительство России распорядилось списать восьми субъектам федерации часть задолженности по бюджетным кредитам, общая сумма составляет 569,4 млн рублей. Среди упомянутых в распоряжении от 30 ноября 2023 года регионов — Пермский край, республики Коми и Карелия, Кузбасс, Воронежская, Белгородская, Нижегородская и Калужская области.

Долги бюджетов списываются за счет платежей по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году, указывается в документе.

Наибольшая сумма будет списана Пермскому краю, это более 528,5 млн рублей. Согласно открытым данным, общий объем госдолга Прикамья составляет более 14,7 млрд рублей. Большую часть из него составляют бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов — более 9 млрд рублей.

Подпишитесь
Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику
Сегодня, 09:14
В Чернушинском районе на пожаре дед спас троих внуков
Сегодня, 09:43
Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд
Сегодня, 07:54
В Прикамье за год на треть выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 04:49
Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»
Сегодня, 02:57