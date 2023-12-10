Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга

Наибольшая сумма будет списана Пермскому краю, это более 528,5 млн рублей. Согласно открытым данным, общий объем госдолга Прикамья составляет более 14,7 млрд рублей. Большую часть из него составляют бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов — более 9 млрд рублей.