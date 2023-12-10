Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Правительство России распорядилось списать восьми субъектам федерации часть задолженности по бюджетным кредитам, общая сумма составляет 569,4 млн рублей. Среди упомянутых в распоряжении от 30 ноября 2023 года регионов — Пермский край, республики Коми и Карелия, Кузбасс, Воронежская, Белгородская, Нижегородская и Калужская области.
Долги бюджетов списываются за счет платежей по налогам от реализации новых инвестиционных проектов, поступивших в федеральный бюджет в 2022 году, указывается в документе.
Наибольшая сумма будет списана Пермскому краю, это более 528,5 млн рублей. Согласно открытым данным, общий объем госдолга Прикамья составляет более 14,7 млрд рублей. Большую часть из него составляют бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов — более 9 млрд рублей.