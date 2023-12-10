Пермячка несколько недель хранила труп бывшего любовника в кладовке

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жительницу Пермского района обвинили в убийстве бывшего сожителя. Следователи регионального СУ СКР 39-летней жительнице Пермского муниципального округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в ведомстве.
Следствием установлено, что в один из дней ноября 2023 года после ссоры с бывшим сожителем, обвиняемая нанесла ему множественные удары молотком по голове и удар ножом в шею. От полученных травм экс-возлюбленный скончался. После этого, обвиняемая перетащила тело мужчины в неотапливаемую кладовку, где оно было обнаружено только 7 декабря 2023 года в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.