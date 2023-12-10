Пермячка несколько недель хранила труп бывшего любовника в кладовке

Следствием установлено, что в один из дней ноября 2023 года после ссоры с бывшим сожителем, обвиняемая нанесла ему множественные удары молотком по голове и удар ножом в шею. От полученных травм экс-возлюбленный скончался. После этого, обвиняемая перетащила тело мужчины в неотапливаемую кладовку, где оно было обнаружено только 7 декабря 2023 года в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.