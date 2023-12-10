Почти 100 детских садов капитально отремонтируют в Сахалинской области за 5 лет

Кроме того, в 2024 году хорошие новости ждут жителей Северо-Курильска. На острове Парамушир достраивают новую школу — ее планируют официально сдать к 1 сентября. Ввод нового объекта в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену. Здание будет оснащено спортивным и актовым залами, библиотекой с читальным залом, столовой, а также кабинетом для медицинского работника. На территории школы появится спортивная зона с крытой площадкой и бытовыми помещениями, а также зона отдыха.