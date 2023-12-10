Почти 100 детских садов капитально отремонтируют в Сахалинской области за 5 лет

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:39
Большое количество вопросов, которые поступили на прямую линию главе региона, касались необходимости ремонта в дошкольных образовательных учреждениях. В частности, родители малышей просили привести в порядок территории детсадов в Корсакове, Макарове и Смирных. Министр образования островного региона Анастасия Киктева отметила: работы запланированы на 2024 год. Более того, капитальный ремонт в следующие пять лет затронет 97 учреждений — все затраты включат в проект «Яркое детство».
«Давайте возьмем за правило: если поступают обращения от родителей, в этих образовательных учреждениях нужно наводить порядок в первую очередь. Мы должны заботиться о детях и создавать для них самые комфортные условия», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Жители села Соловьевка в Корсаковском районе попросили сделать капитальный ремонт внутренних помещений в местной школе. Работы запланировали на 2024 год. Капитальный ремонт образовательного учреждения вошел в программу «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование», который реализуют по инициативе президента России Владимира Путина. Помимо ремонта, школу полностью оснастят новым оборудованием.
Кроме того, в 2024 году хорошие новости ждут жителей Северо-Курильска. На острове Парамушир достраивают новую школу — ее планируют официально сдать к 1 сентября. Ввод нового объекта в эксплуатацию позволит ликвидировать вторую смену. Здание будет оснащено спортивным и актовым залами, библиотекой с читальным залом, столовой, а также кабинетом для медицинского работника. На территории школы появится спортивная зона с крытой площадкой и бытовыми помещениями, а также зона отдыха.
«В районе долгое время работал подрядчик-монополист, который завалил стройку не только школы, но и ряда социально значимых объектов. Сейчас им занимаются силовые структуры, а в Северо-Курильске работает новый подрядчик. Он исправит все ошибки, а в ближайшие годы сдаст школу, медицинское учреждение и жилые дома», — рассказал глава региона.