Под Соликамском тушили пожар в доме престарелых

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Никто не погиб на пожаре в Соликамском доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Сёла. Сообщение о задымлении в приюте поступило на пульт экстренных служб сегодня, 10 декабря, в 14:37 местного времени.
До приезда пожарных персонал интерната эвакуировал со второго этажа 38 постояльцев на первый, где задымление чувствовалось меньше. По неофициальной информации, один из постояльцев мог курить в палате, из-за чего и загорелся матрац.
На место ЧП выехали сотрудники пожарной охраны и МЧС. Было установлено, что в палате на втором этаже тлеет матрац. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Горение было локализовано в 14:52 местного времени. Сейчас проводятся проверки, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Интернат для престарелых и инвалидов в селе Сёла располагается в двухэтажном здании с 2002 года. Тогда постановлением главы местного самоуправления Соликамского района было создано муниципальное стационарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов». В
2008 году учреждение было реорганизовано в Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарых и инвалидов». Впоследствии, в том числе и путем присоединения других организаций социального обслуживания Пермского края, на базе учреждения было образовано четыре филиала. 17 июля 2019 года учреждение было реорганизовано в Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Соликамский дом — интернат для престарелых и инвалидов». Учреждение в селе Сёла возглавляет Денис Крутяков.
В 2023 году в интернате был проведен капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и голосового оповещения, контракт был заключен с березниковским «ОКО-ТЕХНОЛОГИИ». В 2021 году проверки Госпожнадзора выявили в разных подразделениях интерната множественные нарушения. Корпуса ДИПИ находятся кроме села Сёла в Березниках и Красновишерске.