Под Соликамском тушили пожар в доме престарелых

2008 году учреждение было реорганизовано в Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарых и инвалидов». Впоследствии, в том числе и путем присоединения других организаций социального обслуживания Пермского края, на базе учреждения было образовано четыре филиала. 17 июля 2019 года учреждение было реорганизовано в Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Соликамский дом — интернат для престарелых и инвалидов». Учреждение в селе Сёла возглавляет Денис Крутяков.