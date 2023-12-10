Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд

Параллельно с этим компания «Элиона» пытается взыскать с минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. Этот иск также оставлен без движения, здесь также истцом не приложены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и

приложенных к нему документов.