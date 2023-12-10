Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Арбитражный суд Уральского округа 6 декабря продлил еще на месяц срок оставления без движения кассационной жалобы пермской компании «Элиона» — поставщика питания в больницы Пермского края. Ближайшее заседание назначено на 10 января 2024 года.
Как указывается в материалах дела, истец не представил свидетельств того, что копии кассационной жалобы направлены Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, обществу с ограниченной ответственностью «Оскар» и администрации Чайковского городского округа.
Поставщик больничных обедов пытается оспорить решение суда об возврате пищеблока «Айболит» в собственность Пермского края. С иском к частному собственнику и администрации Чайковского вышло Минимущества региона. Как было установлено в суде по иску Минимущества к «Элионе», а также администрации Чайковского городского округа (и подконтрольному ей ООО «Оскар»), переход больничного пищеблока стал возможным в результате цепочки фиктивных сделок.
«Суд пришел к выводам о том, что закрепление за МУП „Оскар“ на праве хозяйственного ведения спорного имущества, передача имущества в аренду осуществлены с целью последующего отчуждения имущества ООО „Элиона“, заключенный с данным обществом договор купли-продажи имущества объекта здравоохранения является недействительным ввиду нарушения законодательного запрета, действия ответчиков являются недобросовестным поведением, направленным на изъятие недвижимого имущества у законного собственника помимо его воли», — говорится в решениях суда.
Параллельно с этим компания «Элиона» пытается взыскать с минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. Этот иск также оставлен без движения, здесь также истцом не приложены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов.