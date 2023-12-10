properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд

Поставщик больничных обедов не уведомил минимущества Прикамья о жалобах в суд

10 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI
Пермская компания «Элиона» судится с минимущества региона за право обладать больничным пищеблоком в Чайковском.

Арбитражный суд Уральского округа 6 декабря продлил еще на месяц срок оставления без движения кассационной жалобы пермской компании «Элиона» — поставщика питания в больницы Пермского края. Ближайшее заседание назначено на 10 января 2024 года.

Как указывается в материалах дела, истец не представил свидетельств того, что копии кассационной жалобы направлены Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, обществу с ограниченной ответственностью «Оскар» и администрации Чайковского городского округа.

Поставщик больничных обедов пытается оспорить решение суда об возврате пищеблока «Айболит» в собственность Пермского края. С иском к частному собственнику и администрации Чайковского вышло Минимущества региона. Как было установлено в суде по иску Минимущества к «Элионе», а также администрации Чайковского городского округа (и подконтрольному ей ООО «Оскар»), переход больничного пищеблока стал возможным в результате цепочки фиктивных сделок.

«Суд пришел к выводам о том, что закрепление за МУП „Оскар“ на праве хозяйственного ведения спорного имущества, передача имущества в аренду осуществлены с целью последующего отчуждения имущества ООО „Элиона“, заключенный с данным обществом договор купли-продажи имущества объекта здравоохранения является недействительным ввиду нарушения законодательного запрета, действия ответчиков являются недобросовестным поведением, направленным на изъятие недвижимого имущества у законного собственника помимо его воли», — говорится в решениях суда.

Параллельно с этим компания «Элиона» пытается взыскать с минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. Этот иск также оставлен без движения, здесь также истцом не приложены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов.

Дело «Элионы» и «Айболита» из Чайковского вернули следствию
Узнать подробнее
Подпишитесь
Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга
Сегодня, 10:42
Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику
Сегодня, 09:14
В Чернушинском районе на пожаре дед спас троих внуков
Сегодня, 09:43
В Прикамье за год на треть выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 04:49
Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»
Сегодня, 02:57