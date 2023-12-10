Пропавший без вести житель Соликамска нашелся в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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В Соликамске суд будет рассматривать иск местной жительницы, она просит отменить решение о признании своего родственника безвестно отсутствующим. Дата рассмотрения ходатайства не опубликована, дело назначено судом к рассмотрению.
Как стало известно журналисту Properm.ru, весной прошлого года мужчина пропал без вести. Женщина обратилась в суд, решением Соликамского городского суда Пермского края в июне 2022 года гражданин был признан безвестно отсутствующим.
Осенью 2023 года мужчина позвонил своим родным и сообщил, что находится в зоне СВО. Теперь женщина просит суд отменить прежнее решение.