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Пропавший без вести житель Соликамска нашелся в зоне СВО

Пропавший без вести житель Соликамска нашелся в зоне СВО

10 декабря 2023, 07:00
Фото: 1MI
Теперь его родственники хотят отменить решение суда о признании мужчины безвестно отсутствующим.

В Соликамске суд будет рассматривать иск местной жительницы, она просит отменить решение о признании своего родственника безвестно отсутствующим. Дата рассмотрения ходатайства не опубликована, дело назначено судом к рассмотрению.

Как стало известно журналисту Properm.ru, весной прошлого года мужчина пропал без вести. Женщина обратилась в суд, решением Соликамского городского суда Пермского края в июне 2022 года гражданин был признан безвестно отсутствующим.

Осенью 2023 года мужчина позвонил своим родным и сообщил, что находится в зоне СВО. Теперь женщина просит суд отменить прежнее решение.

#Общество#Суд#Пермь#Спецоперация#Зона спецоперации
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