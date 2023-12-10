Путин: Россия создает новую демократическую модель мира

Глава государства вспомнил бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. «Кофи был талантливым дипломатом и очень порядочным человеком», — сказал Путин, и добавил, что тот полагал, что глобализация должна быть благотворной для всех. «Все должны иметь равные возможности. Но на практике это не происходило. Одна страна решила, что модель глобализации должна быть иначе: США, которые занимают центральное место. Фактически они и их союзники эксплуатируют другие страны», — сказал Путин. Согласно его словам, Россия стремится создать новую, «действительно демократическую» модель, где честная конкуренция всех участников экономической деятельности занимает верхнюю позицию.