Путин: Россия создает новую демократическую модель мира

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Президент России Владимир Путин принял участие в основном заседании форума «Россия зовет!». В своем открытии глава государства заявил, что всемирная экономическая система проходит период качественных и необратимых изменений. По словам Путина, стандартная модель глобализации сменяется «полимоделью», пишет business-magazine.online.
Глава государства вспомнил бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. «Кофи был талантливым дипломатом и очень порядочным человеком», — сказал Путин, и добавил, что тот полагал, что глобализация должна быть благотворной для всех. «Все должны иметь равные возможности. Но на практике это не происходило. Одна страна решила, что модель глобализации должна быть иначе: США, которые занимают центральное место. Фактически они и их союзники эксплуатируют другие страны», — сказал Путин. Согласно его словам, Россия стремится создать новую, «действительно демократическую» модель, где честная конкуренция всех участников экономической деятельности занимает верхнюю позицию.
Западные элиты, отметил Путин, пытаются замедлить искусственным образом экономический рост других стран, чтобы использовать их как колонии. Санкции, подрыв политической ситуации, провокация конфликтов в больших регионах — все это, по мнению президента России, — стремление сохранить «свое угасающее господство». «Западные элиты даже отказались от самых основных принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — сказал Путин.
«Говорили, что границы должны быть открыты! Как так, нельзя закрывать границы! Это же противоречит идее развития мира! А как только появились конкуренты — шлеп! — и свои границы начали закрывать немедленно. Вот вам и все принципы», — описал двойные западные стандарты российский президент.