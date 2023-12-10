Сотрудницу колонии в Соликамске осудили за мошенничество

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Сотрудницу колонии в Соликамске признали виновной в хищении денег учреждения, рассказали в пресс-службе суда. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на два года, со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск колонии, взыскав с женщины 40 563 рубля 06 копеек в счет возмещения материального ущерба.
Сотрудница похитила денежные средства, принадлежащие ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю, фиктивно трудоустроив на 0,5 ставки знакомого. Она подавала в табели учета рабочего времени за месяц сведения о выполнении этим гражданином трудовой функции заведующей складом.
«Подснежнику» на основании представленных данных начислялась зарплата. По фиктивным документам шли перечисления заработной платы со счета ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю на счет фиктивно-трудоустроенного лица.