Сотрудницу колонии в Соликамске осудили за мошенничество

Сотрудницу колонии в Соликамске признали виновной в хищении денег учреждения, рассказали в пресс-службе суда. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на два года, со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск колонии, взыскав с женщины 40 563 рубля 06 копеек в счет возмещения материального ущерба.