В Березниках изменили методику формирования тарифа на тепло

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Премьер РФ Михаил Мишутин подписал 8 декабря постановление о переходе второго по численности населения города Прикамья — Березники — на новой метод формирования тарифа на тепловую энергию, на документ обратили внимание коллеги из издания «КоммерсантЪ-Прикамье». «Отнести муниципальное образование „город Березники“ — к ценовой зоне образования» — говорится в опубликованном документе.
Ценовая зона теплоснабжение предусматривает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень рассчитывается на принципах сопоставительного анализа на основе эталонных показателей со стоимостью альтернативного централизованному теплоснабжения (цена «альтернативной котельной»). Таким образом, цена тепла для потребителя в централизованном теплоснабжении не может быть выше стоимости альтернативного теплоснабжения.
Методом «альткотельной» в Пермском край тариф на тепло рассчитывается для Перми, Краснокамска (вместе с поселком Майский) и Чайковского. Березники стал четвертым городом. Дата перехода на новый метод подзаконными актами пока не определена.