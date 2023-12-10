В Березниках изменили методику формирования тарифа на тепло

Ценовая зона теплоснабжение предусматривает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень рассчитывается на принципах сопоставительного анализа на основе эталонных показателей со стоимостью альтернативного централизованному теплоснабжения (цена «альтернативной котельной»). Таким образом, цена тепла для потребителя в централизованном теплоснабжении не может быть выше стоимости альтернативного теплоснабжения.