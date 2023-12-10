В Чернушинском районе на пожаре дед спас троих внуков

Дедушка спас троих внуков из горящего дома, рассказали в пресс-службе главка МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным в доме загорелось неисправное электрооборудование. В 6:15 утра в субботу, 9 декабря, жители дома уже звонили по номеру «112».