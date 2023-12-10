В Чернушинском районе на пожаре дед спас троих внуков

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Дедушка спас троих внуков из горящего дома, рассказали в пресс-службе главка МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным в доме загорелось неисправное электрооборудование. В 6:15 утра в субботу, 9 декабря, жители дома уже звонили по номеру «112».
На пожаре спаслись четыре человека, в том числе трое детей. Внуки были разбужены дедушкой и выведены на свежий воздух.
На место ЧП незамедлительно выехали пожарные. Когда они прибыли, увидели, что горит кровля жилого дома. До приезда подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировался один человек.
Горение локализовали через 20 минут, пожар был ликвидирован в 6:45.
Площадь пожара составила 120 метров квадратных. Огнем уничтожена кровля дома. Повреждены стены изнутри двух квартир. Предварительная причина пожара — прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.