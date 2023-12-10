В Митербезе Прикамья напомнили о продолжающемся морозе

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По данным Пермского ЦГМС с 20:00 10 декабря до 20:00 11 декабря в Прикамье прогнозируется в отдельных районах изморозь, в горно-восточном районе сильное обледенение проводов и линий электропередач (ЛЭП).
По всей территории региона охраняется аномально холодная погода, температура воздуха ночью −34, −29°С, в горах и низинах -39°С, температура воздуха днем −28, −23°С, в горах и низинах до -33°С, в отдельных районах сильный мороз −42…−40°С.
В министерстве территориальной безопасности края рекомендуют соблюдать основные принципы жизнедеятельности в морозную погоду:
Из-за сильных морозов возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рост техногенных пожаров связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей из-за подключенных электрообогревателей.