properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Митербезе Прикамья напомнили о продолжающемся морозе

В Митербезе Прикамья напомнили о продолжающемся морозе

10 декабря 2023, 13:31
Фото: properm.ru
Из-за перегрузки от морозов на системах жилищно-коммунального хозяйства прогнозируют рост числа техногенных аварий.

По данным Пермского ЦГМС с 20:00 10 декабря до 20:00 11 декабря в Прикамье прогнозируется в отдельных районах изморозь, в горно-восточном районе сильное обледенение проводов и линий электропередач (ЛЭП).

По всей территории региона охраняется аномально холодная погода, температура воздуха ночью −34, −29°С, в горах и низинах -39°С, температура воздуха днем −28, −23°С, в горах и низинах до -33°С, в отдельных районах сильный мороз −42…−40°С.

В министерстве территориальной безопасности края рекомендуют соблюдать основные принципы жизнедеятельности в морозную погоду:

  • Ограничить длительное пребывание на улице детей и пожилых людей, одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения;
  • При обогреве жилья соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, не допускать перекала печей. Берегите тепло в ваших домах;
  • Владельцам и лицам, управляющими автотранспортными средствами — по возможности отказаться от дальних поездок;
  • Водителям большегрузных автомобилей междугороднего сообщения настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок и остановиться в ближайших кемпингах.

Из-за сильных морозов возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рост техногенных пожаров связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей из-за подключенных электрообогревателей.

#Пермь#Погода#Мороз
Подпишитесь
Под Соликамском тушили пожар в доме престарелых
Сегодня, 11:05
Избитые в соликамской колонии осужденные обжалуют приговор своему обидчику
Сегодня, 09:14
Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга
Сегодня, 10:42
В Прикамье за год на треть выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 04:49
Контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода передан «Росатому»
Сегодня, 02:57