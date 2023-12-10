В Прикамье за год на треть выросло число коррупционных преступлений

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В 2023 году выросло число расследуемых коррупционных уголовных дел, следует из опубликованной СУ СКР по Пермскому краю к Дню борьбы с коррупцией данных. За 10 месяцев 2023 года следственными подразделениями края возбуждено 230 дел. С начала года в суд направлено 109 уголовных дел, рост по сравнению с предыдущим годом составил более чем 31%. По уголовным делам, направленным в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 19 млн рублей.
Примером таких расследований, пишут в СКР, является возбуждение уголовного дела, направление в суд и вынесение приговора в отношении старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю, признанного виновным в получении взятки в крупном размере. Речь идет о сотруднике полиции, майоре юстиции Андрее Матвееве, его в колонию строгого режима на семь лет. Он получал взятки от организаторов незаконного казино за информацию о грядущих действиях силовиков.
Также в ведомстве приводят в пример вынесение приговора в отношении бывшего директора государственного учреждения, признанного виновным в получении взятки, а также в отношении женщины, признанной виновной в превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате.
Также в ведомстве напоминают о возбуждении уголовного дела в отношении медицинского работника, подозреваемого в получении взяток, в отношении сотрудника коммерческой организации, подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере. Говорится о расследовании уголовного дела в отношении руководителя управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки в общей сумме 15 млн рублей, а также направление в суд уголовного дела в отношении лесничего, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
К числу обстоятельств, способствующих совершению преступлений рассматриваемой категории, относится отсутствие надлежащего ведомственного контроля за подчиненными работниками, низкий уровень проводимой профилактической работы в сфере борьбы с коррупцией, в связи с чем следователи вносят представления об устранении причин и условий преступной деятельности.