Василий Емельяненко приготовил «шахтёрскую похлёбку» для жителей Кемерова

Множество жителей Кемерова собрались, чтобы попробовать бесплатную «шахтерскую похлебку» на морозе. Причиной всего этого стал известный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко, который приехал в город в рамках своих кулинарных гастролей. Он путешествует по стране, чтобы готовить специальные блюда в разных городах, сообщает sibdepo.ru.