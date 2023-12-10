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Василий Емельяненко приготовил «шахтёрскую похлёбку» для жителей Кемерова

Василий Емельяненко приготовил «шахтёрскую похлёбку» для жителей Кемерова

10 декабря 2023, 08:18
Фото: Midjourney
В Кемерове популярный шеф-повар Василий Емельяненко приготовил бесплатную «шахтерскую похлёбку» на открытой площадке, что привлекло огромное количество жителей.

Множество жителей Кемерова собрались, чтобы попробовать бесплатную «шахтерскую похлебку» на морозе. Причиной всего этого стал известный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко, который приехал в город в рамках своих кулинарных гастролей. Он путешествует по стране, чтобы готовить специальные блюда в разных городах, сообщает sibdepo.ru.

В Красноярске он приготовил 600 порций салата оливье весом 100 кг. А вот в Кемерове его выбор пал на «шахтерскую похлебку». Шеф-повар ресторана «Забой» Владимир Брагин помог Василию Емельяненко приготовить огромную кастрюлю похлебки прямо на открытой площадке Бульвара Строителей. Несмотря на холод, очень много людей пришло попробовать это блюдо.

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