Василий Емельяненко приготовил «шахтёрскую похлёбку» для жителей Кемерова

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Множество жителей Кемерова собрались, чтобы попробовать бесплатную «шахтерскую похлебку» на морозе. Причиной всего этого стал известный шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко, который приехал в город в рамках своих кулинарных гастролей. Он путешествует по стране, чтобы готовить специальные блюда в разных городах, сообщает sibdepo.ru.
В Красноярске он приготовил 600 порций салата оливье весом 100 кг. А вот в Кемерове его выбор пал на «шахтерскую похлебку». Шеф-повар ресторана «Забой» Владимир Брагин помог Василию Емельяненко приготовить огромную кастрюлю похлебки прямо на открытой площадке Бульвара Строителей. Несмотря на холод, очень много людей пришло попробовать это блюдо.