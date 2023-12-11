«Азот» посетили представители торгово-промышленной палаты

Специалисты предприятия провели для делегации экскурсию по территории промышленной площадки, показали центральный пульт управления в цехе карбамида и склад готовой продукции. На встрече за круглым столом состоялось знакомство членов ТПП и руководства «Азота». Многие предприятия и организации на рынке региона не первый год, в том числе имеют опыт сотрудничества с «Азотом».