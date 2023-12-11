«Азот» посетили представители торгово-промышленной палаты

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:15
Филиал «Азот» группы «Уралхим» посетила делегация Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП). В деловой поездке приняли участие руководители малого и среднего бизнеса Прикамья, директор Верхнекамской ТПП Владимир Ситников и представитель администрации — начальник управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники Наталья Овсянникова.
Специалисты предприятия провели для делегации экскурсию по территории промышленной площадки, показали центральный пульт управления в цехе карбамида и склад готовой продукции. На встрече за круглым столом состоялось знакомство членов ТПП и руководства «Азота». Многие предприятия и организации на рынке региона не первый год, в том числе имеют опыт сотрудничества с «Азотом».
На вопросы гостей отвечали Константин Киселев, заместитель главного инженера, Анастасия Стягова, начальник управления организационного развития, и Ольга Миллер, заместитель директора по качеству предприятия. Также делегация посетила корпоративный музей «Азота».
Во второй день своей поездки в Березники делегация Пермской ТПП посетила историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское».
Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Представители Пермской торгово-промышленной палаты уже второй раз за недолгое время побывали в «Азоте». Первое, что сразу заметно, на предприятии работают интересные, приятные, грамотные люди. Сегодня крайне важно идти вперед, развиваться. И делать это может тот, у кого профессиональные и опытные сотрудники. Второе — современные технологии, их совершенствование. Филиал «Азот» отличает также серьезный вклад в социальную политику, в обучение и поддержку сотрудников. Мы в Березниках с бизнес-миссией, с представителями более 20 предприятий и организаций региона. Пообщаться, найти себе партнеров, возможности взаимодействия — это важно, это в интересах развития и взаимодействия между компаниями Пермского края.