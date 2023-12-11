БК «Парма» с минимальным отрывом обыграл «Пари НН» на выезде

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Пермский БК «Парма» на выезде обыграла «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Пермскому коллективу удалось вырвать победу в последний момент. Итоговый счет — 74:72.
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил, что был редкий случай, когда команда проиграла подбор.
«В Лиге идем на первом месте по этому компоненту, за игру обычно набираем 40-50, а сегодня всего 19. И это самый низкий показатель для нас в текущем сезоне. „Пари НН“ играл высокой пятеркой, доминировал на щитах, что лишило нас легких мячей в быстром отрыве. Кроме того, соперник взял 14 подборов в нападении. Все это позволило нижегородцам контролировать происходящее на паркете и играть в вязкий баскетбол», — пояснил Пашутин.
Главный тренер рассказал, что проигрыш на подборе удалось компенсировать за счет меньшего количества потерь. По его словам, в Нижнем Новгороде всегда тяжело играть: «Победили заслуженно, но в некоторых аспектах нужно добавлять», — подытожил Пашутин.
Следующий матч «Пармы» пройдет в Перми 16 декабре, соперником станет БК «Руна» из Москвы.