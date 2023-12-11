БК «Парма» с минимальным отрывом обыграл «Пари НН» на выезде

Главный тренер рассказал, что проигрыш на подборе удалось компенсировать за счет меньшего количества потерь. По его словам, в Нижнем Новгороде всегда тяжело играть: «Победили заслуженно, но в некоторых аспектах нужно добавлять», — подытожил Пашутин.