Эксперты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Мандарин стал уже традиционным фруктом к новогоднему столу. Он богат витамином С, который укрепляет иммунитет, а также содержит полезную для пищеварения клетчатку. Кроме того, в мандаринах содержатся витамины группы B, P, K, D, а также кальций, магний и калий.
При выборе мы часто обращаем внимание на зеленые листья на хвостике. Однако важно помнить, что это еще не гарантирует покупки свежего плода. Чем светлее мандарин, тем кислее он будет.