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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Роспотребнадзоре рассказали, как пермякам правильно выбирать мандарины

Эксперты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу

11 декабря 2023, 05:33
Фото: fusionbrain.ai

В Роспотребнадзоре рассказали, как пермякам правильно выбирать мандарины

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при выборе фрукта.
Сюжет
FAQ

Мандарин стал уже традиционным фруктом к новогоднему столу. Он богат витамином С, который укрепляет иммунитет, а также содержит полезную для пищеварения клетчатку. Кроме того, в мандаринах содержатся витамины группы B, P, K, D, а также кальций, магний и калий.

Мандарин должен быть:

  • ароматным;
  • упругим;
  • с легко отделяющейся кожурой;
  • равномерно окрашенным.

Не стоит покупать мандарин, если:

  • есть признаки гнили и плесени;
  • фрукт слишком мягкий или твердый и сухой;
  • есть вмятины;
  • кожура повреждена.

При выборе мы часто обращаем внимание на зеленые листья на хвостике. Однако важно помнить, что это еще не гарантирует покупки свежего плода. Чем светлее мандарин, тем кислее он будет.

Что еще важно учесть:

  1. Не покупайте фрукты в несанкционированных местах торговли.
  2. В торговой точке должны быть установлены стеллажи, вывеска с названием предприятия и часами работы, а на самой продукции должны присутствовать ценники.
  3. У продавца должна быть медицинская книжка, а также документы, подтверждающие происхождение и качество фруктов.
  4. Товар должен быть сертифицирован и иметь декларацию о соответствии.
  5. Перед употреблением тщательно помойте фрукты.
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