Эксперты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Мандарин стал уже традиционным фруктом к новогоднему столу. Он богат витамином С, который укрепляет иммунитет, а также содержит полезную для пищеварения клетчатку. Кроме того, в мандаринах содержатся витамины группы B, P, K, D, а также кальций, магний и калий.