Еженедельное число зараженных коронавирусом в Прикамье продолжает расти

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за последние три месяца все жители Прикамья заболевают штаммом «омикрон». Всего по данным на воскресенье, 10 декабря, с начала пандемии лаборатории в Пермском крае провели 7 млн 125 тыс. тестирований на коронавирус. За прошлую неделю в среднем проводилось 3,2 тыс. исследований в день.