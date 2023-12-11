Еженедельное число зараженных коронавирусом в Прикамье продолжает расти

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:19
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Прикамье. За прошедшую неделю, с 4 по 10 декабря, зафиксировано 3,4 тыс. заболевших, из них 1 606 — в Перми (47% от общего количества). Для сравнения, неделей ранее, с 27 ноября по 3 декабря, было зарегистрировано 2,9 тыс. пациентов с COVID-19.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, за последние три месяца все жители Прикамья заболевают штаммом «омикрон». Всего по данным на воскресенье, 10 декабря, с начала пандемии лаборатории в Пермском крае провели 7 млн 125 тыс. тестирований на коронавирус. За прошлую неделю в среднем проводилось 3,2 тыс. исследований в день.