Главную новогоднюю елку России спилили в подмосковном Щелково

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Основную новогоднюю ель для Кремля спилили в округе Щелково под Москвой. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов напомнил, что поиски главной новогодней ели страны начались еще летом. Из тридцати кандидаток выбрали дерево за несколько месяцев.
«Нашей лесной красавице из подмосковных лесов уже 84 года. Ее высота составляет 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров», — напомнил министр.
Согласно указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева и поручению президента России Владимира Путина, сегодня ель была спилена. Завтра она будет помещена на специальный автопоезд, а уже в среду доставлена в Кремль.