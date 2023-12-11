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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

ХК «Молот» благодаря уверенной победе закрепляется на втором месте ВХЛ

ХК «Молот» благодаря уверенной победе закрепляется на втором месте ВХЛ

11 декабря 2023, 15:30
Фото: ХК «Молот»
В Новокузнецке обыгран местный «Металлург».

ХК «Молот» побеждает на выезде новокузнецкий «Металлург». Счет встречи 2:5.

У «молотобойцев» заброшенными шайбами отметились Игорь Зенчиков, Руслан Галимзянов, Иван Ларичев, Максим Верёвкин и Владимир Пешехонов. Заметим, что на 42-й минуте встречи «Молот» вёл 0:5.

Пермскому клубу удалось закрепиться на второй строчке турнирной таблицы ВХЛ.

Заключительный матч выездной серии «Молот» проведет 13 декабря в Омске, где встретится с «Омскими Крыльями».

#Спорт#Хоккей#Молот
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