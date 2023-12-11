ХК «Молот» благодаря уверенной победе закрепляется на втором месте ВХЛ

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
ХК «Молот» побеждает на выезде новокузнецкий «Металлург». Счет встречи 2:5.
У «молотобойцев» заброшенными шайбами отметились Игорь Зенчиков, Руслан Галимзянов, Иван Ларичев, Максим Верёвкин и Владимир Пешехонов. Заметим, что на 42-й минуте встречи «Молот» вёл 0:5.
Пермскому клубу удалось закрепиться на второй строчке турнирной таблицы ВХЛ.
Заключительный матч выездной серии «Молот» проведет 13 декабря в Омске, где встретится с «Омскими Крыльями».