Кислотные дачи, Липовая гора и часть Компроса. Какие дома в Перми останутся без воды

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Перми на этой неделе из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ на сетях без воды временно останутся сотни горожан. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали, где и когда пройдут отключения.
В среду, 13 декабря, с 10:00 до 10:00 14 декабря воды не будет в домах на Комсомольском проспекте, 88, 90.
На следующий день, 14 декабря, с 9:30 до 19:30, с неудобствами столкнутся пермяки в здания по ул. Героев Хасана, 123 и Центральная Ферма, 1, 10, 113, 15, 2, 4а, 5, 8.
В субботу, 16 декабря, с 9:30 до 9:30 17 декабря водоснабжения не будет по адресам:
Также 16 декабря с 10:00 до 10:00 17 декабря отключения пройдут в домах по улицам:
Об аварийных ситуациях на водопроводе сообщайте по электронной почте: call@novogor.perm.ru.