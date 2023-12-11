properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Перми на этой неделе у сотен пермяков не будет холодной воды

Кислотные дачи, Липовая гора и часть Компроса. Какие дома в Перми останутся без воды

11 декабря 2023, 04:42
Фото: fusionbrain.ai

В Перми на этой неделе у сотен пермяков не будет холодной воды

Стало известно, кому следует заранее сделать запасы воды, а кому можно не ожидать отключений.

В Перми на этой неделе из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ на сетях без воды временно останутся сотни горожан. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» рассказали, где и когда пройдут отключения.

В среду, 13 декабря, с 10:00 до 10:00 14 декабря воды не будет в домах на Комсомольском проспекте, 88, 90.

На следующий день, 14 декабря, с 9:30 до 19:30, с неудобствами столкнутся пермяки в здания по ул. Героев Хасана, 123 и Центральная Ферма, 1, 10, 113, 15, 2, 4а, 5, 8.

В субботу, 16 декабря, с 9:30 до 9:30 17 декабря водоснабжения не будет по адресам:

  • Азотная, 1, 38, 56;
  • Академика Веденеева, 100;
  • Александра Пархоменко, 28;
  • Бакинских комиссаров, 11;
  • 2-я Белорецкая, 10;
  • Бушмакина, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 2а, 6, 8, 9, 94, 96;
  • Верхнеудинская, 10;
  • Волоколамская, 1, 3;
  • Волочаевская, 3, 7;
  • Генерала Ваутина, 1;
  • Генерала Доватора, 1, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 5;
  • Генерала Черняховского, 11, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
  • Гончарова, 12;
  • Городищенская, 5;
  • Колвинская, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 31;
  • Краснодонская, 1;
  • Минусинский, 3;
  • Можайская, 11, 18, 20, 24, 3, 9;
  • Молдавская, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 4, 6а, 8;
  • Наймушина, 60;
  • Нежинская, 12;
  • Ольховская, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 6, 7;
  • 2-я Пограничная, 11;
  • Пограничный переулок, 75;
  • Половинная, 20;
  • Ракитная, 11, 13, 15, 16, 17, 3, 34, 36, 38, 42;
  • Рославльская, 11;
  • Спасская, 20;
  • Суперфосфатная, 6, 8, 20, 22;
  • Сурикова, 38, 84;
  • Талицкий переулок, 4, 6;
  • Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27;
  • Федотова, 10, 42;
  • Фосфоритная, 4, 8, 10, 14;
  • Химиков, 20;
  • Химкинская, 10;
  • Щитовая, 5, 7, 9, 11.

Также 16 декабря с 10:00 до 10:00 17 декабря отключения пройдут в домах по улицам:

  • Героев Хасана, 30;
  • Клары Цеткин, 1;
  • Коминтерна, 4, 5;
  • Комсомольский проспект, 92.

Об аварийных ситуациях на водопроводе сообщайте по электронной почте: call@novogor.perm.ru.

Читайте также:
Плановые отключения воды в Перми в эти выходные отменены. ПричинаТысячи пермяков лишатся холодной воды на этой неделеЦентр и Мотовилиха будут жить без воды. Адреса и время отключений
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
Синоптики рассказали, когда Пермский край покинут аномальные морозы
Сегодня, 02:36
Мэр Перми создал совет, решения которого можно не исполнять. Опять
Сегодня, 03:17
БК «Парма» с минимальным отрывом обыграл «Пари НН» на выезде
Сегодня, 02:55
Пермяки лишились чартерных рейсов на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. Они вернутся?
Сегодня, 03:41
Пермскому краю списали 528,5 миллионов рублей долга
Вчера, 10:42