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Posted 11 декабря 2023, 10:18

Published 11 декабря 2023, 10:18

Modified 11 декабря 2023, 10:31

Updated 11 декабря 2023, 10:31

Курьер телефонных аферистов почти на 400 тысяч рублей обманул двух жительниц Прикамья

11 декабря 2023, 10:18

В Нытве задержали 26-летнего курьера телефонных мошенников

Молодой человек сейчас находится под стражей.

Следствие отдела МВД России по Нытвенскому городскому округу завершило предварительное расследование в отношении 26-летнего жителя Перми. Молодому человеку предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Известно, что ранее пермяк привлекался к уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Молодой человек работал курьером в группе телефонных мошенников. В октябре текущего года его соучастники позвонили на стационарные телефоны двух пенсионерок в возрасте 86 и 80 лет. Злоумышленники представились родственниками женщин и рассказали, что стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. После этого на сотовые телефоны пожилых пермячек позвонил якобы сотрудник полиции и посоветовал им собрать деньги и передать на лечение пострадавшим, чтобы возместить ущерб и избежать возбуждения уголовного дела. Пенсионерки поверили звонившим, собрали все сбережения и передали курьеру 380 тыс. рублей.

Обвиняемый пермяк всегда приходил в гости к пострадавшим в перчатках и надевал капюшон на голову, чтобы его было нельзя опознать. Получив деньги, мужчина перечислял их заказчику, оставив себе определенный процент.

Во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали молодого курьера. На период следствия злоумышленник помещен под стражу. Сейчас уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

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#Происшествия#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
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