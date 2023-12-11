Курьер телефонных аферистов почти на 400 тысяч рублей обманул двух жительниц Прикамья

Молодой человек работал курьером в группе телефонных мошенников. В октябре текущего года его соучастники позвонили на стационарные телефоны двух пенсионерок в возрасте 86 и 80 лет. Злоумышленники представились родственниками женщин и рассказали, что стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. После этого на сотовые телефоны пожилых пермячек позвонил якобы сотрудник полиции и посоветовал им собрать деньги и передать на лечение пострадавшим, чтобы возместить ущерб и избежать возбуждения уголовного дела. Пенсионерки поверили звонившим, собрали все сбережения и передали курьеру 380 тыс. рублей.