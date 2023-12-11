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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Лера Кудрявцева вернулась в Москву после госпитализации в Минске

Лера Кудрявцева вернулась в Москву после госпитализации в Минске

11 декабря 2023, 17:06
Фото: 1MI
Лера Кудрявцева переболела воспалением легких в Минске, но уже покинула больницу и чувствует себя намного лучше.

Телеведущая Лера Кудрявцева заболела воспалением легких, когда она была в Минске. Она решила отложить свои планы и поехала в больницу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врачи в Беларуси лечили ее только один день, потому что ее состояние стало стабильным. Когда она вернулась домой, ее самочувствие улучшилось.

Сама Лера рассказывала, что чувствовала себя плохо еще 2 декабря, но не обратила на это внимание. Когда она пошла в больницу, у нее была высокая температура, но она все равно продолжала работать.

Теперь ей нужно следовать рекомендациям врача и принимать прописанные антибиотики.

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