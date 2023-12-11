Лера Кудрявцева вернулась в Москву после госпитализации в Минске

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Телеведущая Лера Кудрявцева заболела воспалением легких, когда она была в Минске. Она решила отложить свои планы и поехала в больницу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Врачи в Беларуси лечили ее только один день, потому что ее состояние стало стабильным. Когда она вернулась домой, ее самочувствие улучшилось.
Сама Лера рассказывала, что чувствовала себя плохо еще 2 декабря, но не обратила на это внимание. Когда она пошла в больницу, у нее была высокая температура, но она все равно продолжала работать.
Теперь ей нужно следовать рекомендациям врача и принимать прописанные антибиотики.