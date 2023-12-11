Медведев не исключил точечных изменений в Конституции

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил о возможности внесения точечных изменений в Конституцию РФ.
Как пишет 360tv.ru, он отметил, что в настоящее время нет необходимости в изменении Конституции в целом, но могут быть проведены отдельные поправки. Политик подчеркнул, что Конституция является консервативным документом, но ее корректировки всегда будут происходить.
В определенных ситуациях, связанных обычно с революционными событиями, может потребоваться принятие новой Конституции, однако в настоящий момент таких условий нет и, как надеется Медведев, не будет.
В свою очередь, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, выразил мнение о необходимости продолжать работу над Конституцией, с тем чтобы закрепить цели российского общества и государственную идеологию в основном законе страны.