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Медведев не исключил точечных изменений в Конституции

Медведев не исключил точечных изменений в Конституции

11 декабря 2023, 17:15
Фото: 1MI
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил внесение точечных изменений в Конституцию, однако отметил, что условий для изменения основного закона страны в данный момент нет.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил о возможности внесения точечных изменений в Конституцию РФ.

Как пишет 360tv.ru, он отметил, что в настоящее время нет необходимости в изменении Конституции в целом, но могут быть проведены отдельные поправки. Политик подчеркнул, что Конституция является консервативным документом, но ее корректировки всегда будут происходить.

В определенных ситуациях, связанных обычно с революционными событиями, может потребоваться принятие новой Конституции, однако в настоящий момент таких условий нет и, как надеется Медведев, не будет.

В свою очередь, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, выразил мнение о необходимости продолжать работу над Конституцией, с тем чтобы закрепить цели российского общества и государственную идеологию в основном законе страны.

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