На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Перми 14 декабря простятся с 35-летним Сергеем Краевым, погибшим 16 ноября в ходе специальной военной операции в Авдеевке. Мужчина служил по контракту, сообщает 59.ru.
Жена Сергея рассказала, что ее супруг родился и провел всю свою жизнь в Перми. После окончания 31-й школы в микрорайоне Парковый он получил образование повара, а после ушел в армию. Когда вернулся, открыл фирму по изготовлению металлических изделий.
На службу по контракту Сергей решился в октябре 2023 года. В ноябре его не стало. Военный посмертно награжден «Орденом мужества». У Сергея остались жена, дочь, сын и родители.
«Он был хороший сын, любящий муж, заботливый папа, жизнерадостный, отзывчивый и добрый», — приводит 59.ru слова супруги погибшего.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Сроки ее окончания неизвестны. Точное количество погибших не сообщается с осени 2022 года.