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На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей

На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей

11 декабря 2023, 13:21
Сергей Краев погиб через месяц после подписания контракта.
Сюжет
Дети

В Перми 14 декабря простятся с 35-летним Сергеем Краевым, погибшим 16 ноября в ходе специальной военной операции в Авдеевке. Мужчина служил по контракту, сообщает 59.ru.

Жена Сергея рассказала, что ее супруг родился и провел всю свою жизнь в Перми. После окончания 31-й школы в микрорайоне Парковый он получил образование повара, а после ушел в армию. Когда вернулся, открыл фирму по изготовлению металлических изделий.

На службу по контракту Сергей решился в октябре 2023 года. В ноябре его не стало. Военный посмертно награжден «Орденом мужества». У Сергея остались жена, дочь, сын и родители.

«Он был хороший сын, любящий муж, заботливый папа, жизнерадостный, отзывчивый и добрый», — приводит 59.ru слова супруги погибшего.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. Сроки ее окончания неизвестны. Точное количество погибших не сообщается с осени 2022 года.

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