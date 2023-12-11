На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей

Жена Сергея рассказала, что ее супруг родился и провел всю свою жизнь в Перми. После окончания 31-й школы в микрорайоне Парковый он получил образование повара, а после ушел в армию. Когда вернулся, открыл фирму по изготовлению металлических изделий.