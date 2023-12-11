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В Перми сыграли свадьбу пожарный и матрос-спасатель 

Огонь и вода. В Перми сыграли свадьбу пожарный и матрос-спасатель

11 декабря 2023, 04:12
Фото: пресс-служба Минтербеза

В Перми сыграли свадьбу пожарный и матрос-спасатель 

Молодожены познакомились в пожарной части.

В Перми прошла свадьба начальника караула 133 пожарной части и матроса-спасателя. Дарья училась в колледже по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Четыре года назад она проходила практику в пожарной части, где и познакомилась с будущим мужем Александром, сообщает пресс-служба Минтербеза Пермского края.

Одним из мест празднования стала пожарная часть. Пермяки получили поздравления от боевых товарищей, а также провели фотосессию.

Фото: пресс-служба Минтербеза
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#Пермь#Мчс#Свадьба
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