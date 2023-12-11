Огонь и вода. В Перми сыграли свадьбу пожарный и матрос-спасатель

В Перми прошла свадьба начальника караула 133 пожарной части и матроса-спасателя. Дарья училась в колледже по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Четыре года назад она проходила практику в пожарной части, где и познакомилась с будущим мужем Александром, сообщает пресс-служба Минтербеза Пермского края.