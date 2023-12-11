Опыт Прикамья отметили на заседании Ассоциации законодательных органов субъектов

Проекты начали реализацию с 2017 года. Всего за эти годы на реализацию проектов инициативного бюджетирования было выделено более 1 млрд рублей из краевого бюджета. Одной из успешных практик Пермского края является поддержка территориального общественного самоуправления. C 2020 года более 112 млн рублей региональных средств направлены на реализацию таких проектов. Расходы бюджетов муниципальных образований при этом составили 5,6 млн рублей, а собственные средства граждан — 14,3 млн рублей.