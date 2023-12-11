Опыт Прикамья отметили на заседании Ассоциации законодательных органов субъектов

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Чебоксарах прошло заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. В нем принимали участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров, спикер ЗС Пермского края Валерий Сухих, глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутаты Госдумы, сенаторы и руководители региональных парламентов.
Эксперты обсуждали вопросы нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения и практика развития инициативного бюджетирования. Пермский край стал одним из первых регионов, где законодательно была закреплена правовая основа механизмов инициативного бюджетирования.
Проекты начали реализацию с 2017 года. Всего за эти годы на реализацию проектов инициативного бюджетирования было выделено более 1 млрд рублей из краевого бюджета. Одной из успешных практик Пермского края является поддержка территориального общественного самоуправления. C 2020 года более 112 млн рублей региональных средств направлены на реализацию таких проектов. Расходы бюджетов муниципальных образований при этом составили 5,6 млн рублей, а собственные средства граждан — 14,3 млн рублей.
На опыт Прикамья по интеграции инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления обратил внимание председатель ЗС Нижегородской области Евгений Люлин. Данное направление показало свою эффективность в решении важных для людей вопросов местного значения.
Ранее спикер ЗС Прикамья Валерий Сухих отмечал, что реализация собственных социальных проектов может стать значимым инструментом самореализации молодых людей.
«Благодаря механизмам инициативного бюджетирования граждане могут реально принимать участие в развитии своей малой родины. Выделение молодежи в отельную группу — значимый шаг в развитии молодежной политики. Это позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи», — отметил Сухих.
В 2023 году более 60% всех проектов инициативного бюджетирования реализуется с участием молодежи. На 2024 год итоги конкурса еще не подведены, по предварительной информации, из 215 проектов четверть были инициированы молодежью.
По итогам обсуждения, участники заседания подчеркнули необходимость распространить успешный опыт субъектов ПФО, в которых уже реализуется подобная практика.