Пермский край назван одним из лучших регионов по сувенирной туристической продукции

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В этом году на конкурс поступило 3222 заявки от авторов и производителей туристических сувениров из большинства регионов России, а также из Белоруссии.
По итогам выставки жюри наградили дипломами 13 проектов от Пермского края. Четырем из них присудили Гран-при, четырем — первые места, двум — вторые и трем — третьи. Стоит отметить, что пермские мастера и производители сувениров не первый год участвуют в конкурсе при поддержке и сопровождение Центра Развития Туризма. Подробнее о туристических проектах Пермского края — в группе «Пермь Великая».
В номинации «Идея туристического сувенира» Гран-при получили проекты плед «Мой город Пермь» и плед «Пермский период». Их автор — Ольга Гончарова-Тверская, которая вместе со своей коллегой Надеждой Калининой разработала авторскую программу для развития детей методом глобального чтения. Это общество специалистов, которые занимаются развитием детской речи и навыков коммуникации через игры. Педагоги помогают раннему развитию детей, развить их зрительную и слуховую память, а также наладить навык общения.
Третье место в этой же номинации занял «Чусипуси» — честный мерч по мотивам жизни в Чусовом, автором которого стала Ольга Бобовская. Это территориальный бренд, характеризующий город, как никто другой. Как говорит сама Ольга о нем: «Дерзкий, туристический, для тех, кому по душе наши Уральские горы и реки».
В номинации «Линейка сувениров города» Гран-при получил проект рисунков пермских медведей от иллюстратора Натальи Тулегеновой, которые наносятся на посуду, шопперы, обложки и так далее. Иногда коллекция рисунков пополняется новыми медведями, а иногда новыми предметами с ними.
«Участвовать в конкурсе мне было интересно тем, что на выставочных мероприятиях можно было увидеть сувениры со всей России. Пощупать их, поговорить с мастерами. Это удивительно, как велика наша страна и как богата людьми, которые любят творческий труд, причем труд ручной и очень разнообразный. Особенно мне понравилось то, что с помощью экспертного жюри у меня получилось взглянуть на свой проект по-новому. Советы позволили мне увидеть недочеты в моей работе и моменты, которые можно улучшить. Все советы, которые мне были даны в полуфинале, я постаралась проработать к финалу. Это очень полезный момент. Потому что обычно мастер, работая над своим проектом, присматривается к нему и взгляд, как говорится, „замыливается“. И такие встряски, как этот конкурс — прекрасный толчок к развитию. Я рада, что поучаствовала», — сказала Наталья.
Говоря о реакции на свои работы, она отметила, что участники и жюри реагировали на них хорошо.
«Многим нравилось, и мне говорили, что мой мишка — очень милый персонаж. Часть моих выставочных экземпляров была раскуплена, причем не только участниками, но и жюри. Ну и как у меня часто бывало за все годы ведения проекта, ко мне обратился очередной бизнесмен из другого города с просьбой разработать для их города иллюстрации. Это приятно слышать», — добавила иллюстратор
Гран-при в номинации «Линейка сувениров туристического события» получила линейка сувенирной продукции фестиваля «БИАРМИЯ», организатором которого выступает МАУК «Дворец культуры Прикамья». Фестиваль притягивает туристов и желающих необычно и ярко отдохнуть. Он проводится с целью создания этнодеревни в пермском стиле, с пермскими традициями, а также формирования нового туристического бренда региона.
«Честно, мы были уверены, что не останемся без призового места, просто потому что мы шли к этому целенаправленно и приложили много усилий. Но никак не рассчитывали на Гран-при и когда со сцены объявили, что в нашей номинации жюри приняло решение присуждать только Гран-при, без первого-второго-третьего мест, это было прямо разочарование… И тут такой сюрприз! Эмоции, конечно переполняли», — сказала замглавы МАУК «Дворец культуры Прикамья» Ирина Терентьева.
Она также рассказала о том, какие сувениры были представлены на конкурсе.
«Мы представили в Твери более пятнадцати наименований сувенирной продукции Фестиваля „БИАРМИИ“ в одной линейке: банданы и футболки, шоперы и кружки, рюкзаки, соль, травы и пламя „БИАРМИИ“. Плюс набор тематических штампов для набойки соликамского мастера Константина Горшкова, большого друга и постоянного участника нашего фестиваля, и его же тематические кожаные изделия — брелоки и визитницы. Особое место в сувенирной линейке заняли изделия модельера Алины Горшковой — коллекция одежды, которую в AG arts отшивали специально ко второму Фестивалю „БИАРМИИ“, футболки с набойкой в пермском зверином стиле и платье из футера в той же стилистике. Сувенирная линейка „БИАРМИИ“ уже давно стала не просто сувенирами фестиваля, а подарками, которые крупные пермские компании приобретают для презентационных пакетов партнерам», — рассказала Терентьева.
Керамические «Пермские древности» получили Гран-при конкурса в номинации «Сувенир музея». Автор проекта — Ольга Захарова. Изделия выполнены в виде фоссилии и других ископаемых окаменелостей пермского периода.
Первое место в номинации «Магазин туристических сувениров — туристическая сувенирная лавка» занял шоурум «КAMWA». Это более 300 оригинальных сувениров и подарков, в том числе — с изображением пермского звериного стиля от ПРОО «КАМВА».
Первое место в номинации «Идея туристического сувенира» получил шоколад «Соликамский магний — 100% качества» за авторством Натальи Шумковой. Продукт сделали в виде слитков магния потому, что сегодня этот элемент стал такой же узнаваемой частью соликамской промышленности, как бумага, калийные удобрения и соль. Идея производства такого шоколада получила поддержку регионального совета Российского союза туриндустрии и администрации Соликамского горокруга.
Первое место в номинации «Сувенир региона» заняли ящеры пермского периода Натальи Тулегеновой — автора пермских медведей, о которой мы рассказали выше. Талант иллюстратора высоко оценило жюри «Турсувенира-2023».
Первое место в номинации «Сувенир туристического маршрута» получил сувенирный билет экскурсионного автобуса от ООО «Автобик» и администрации города Перми. Этот экскурсионный маршрут, протяженностью 30 километров, охватывает главные улицы города, исторические достопримечательности, парки, музеи и здания с уникальной архитектурой. Интервал между рейсами составляет два часа, а сама экскурсия длится полтора.
Второе место в номинации «Сувенир города» разделили проект шкатулки «Пермь великая» за авторством Арсения Корепанова и декоративный поднос «Храмы Соликамска» Виктора Усаткина. Оба художника — мастера резьбы по дереву, усилия которых были не раз отмечены за вклад в сохранение и развитие традиций народных художественных промыслов и ремесел, активную деятельность по пропаганде народного творчества и обеспечение преемственности ремесленных традиций.
Третье место в номинации «Гастрономический сувенир» присудили «Демидовским конфетам». Автор проекта — Евгений Смирнов. Это сладкий соликамский сувенир, который рассказывает о создателе первого ботанического сада в России Григории Демидове.
Третье место в номинации «Сувенир региона» заняла коллекция украшений «Древний календарь охотника» от ПРОО «КАМВА» и мастерской BRONZROSE.
В следующем году финал «Туристического сувенира» состоится в Перми, что не может не радовать.
Ежегодный всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с целью популяризации региональной сувенирной продукции на федеральном уровне. Конкурс помогает художникам рассказать о своих работах широкой аудитории, найти единомышленников и покупателей продукции. Конкурс включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общенациональный финал.