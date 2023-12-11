Пермский край назван одним из лучших регионов по сувенирной туристической продукции

«Участвовать в конкурсе мне было интересно тем, что на выставочных мероприятиях можно было увидеть сувениры со всей России. Пощупать их, поговорить с мастерами. Это удивительно, как велика наша страна и как богата людьми, которые любят творческий труд, причем труд ручной и очень разнообразный. Особенно мне понравилось то, что с помощью экспертного жюри у меня получилось взглянуть на свой проект по-новому. Советы позволили мне увидеть недочеты в моей работе и моменты, которые можно улучшить. Все советы, которые мне были даны в полуфинале, я постаралась проработать к финалу. Это очень полезный момент. Потому что обычно мастер, работая над своим проектом, присматривается к нему и взгляд, как говорится, „замыливается“. И такие встряски, как этот конкурс — прекрасный толчок к развитию. Я рада, что поучаствовала», — сказала Наталья.