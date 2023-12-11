Пермяк отсудил у бывшей жены компенсацию за нападение восьмилетней давности

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Житель Пермского края подал в суд на бывшую жену за удар ножом. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, все началось с обычной ссоры. Мужчина потребовал от возлюбленной покинуть совместную жилплощадь и отдать ему ключи.
После этого злоумышленница взяла нож, подошла к мужу, лежащему на диване и ударила его в область сердца. Подозрительные звуки услышал сосед. Ему женщина сказала, что пострадавший умер. Но это оказалось не так — медикам удалось его спасти. За нападение преступницу приговорили к 6 годам колонии общего режима.
В суд мужчина подал только спустя 8 лет после происшествия. Он требовал выплатить ему 2 млн рублей потому, что из-за травмы не может заниматься физическим трудом. Спустя столько лет он все еще испытывает сложности.
Суд решил снизить размер компенсации морального вреда до 400 тыс. рублей, так как после выписки из стационара потерпевший не обращался по этому вопросу в больницу. Злоумышленница не выплачивала компенсацию, поэтому приставы списали деньги с ее счетов.