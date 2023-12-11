Пермяк отсудил у бывшей жены компенсацию за нападение восьмилетней давности

После этого злоумышленница взяла нож, подошла к мужу, лежащему на диване и ударила его в область сердца. Подозрительные звуки услышал сосед. Ему женщина сказала, что пострадавший умер. Но это оказалось не так — медикам удалось его спасти. За нападение преступницу приговорили к 6 годам колонии общего режима.