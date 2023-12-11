Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»

Социальные сети актер начал активности вести с начала декабря, когда о сериале стали много писать в новостях. На официальный Telegram-канал Черепанова подписаны 14 тыс. человек, при этом есть фейковые каналы с большим количеством подписчиков: по 39 и 40 тыс.