Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) снялся парень из Перми — 22-летний Лев Черепанов. Он исполнил роль бандита Ромы Колика, появившегося в пятой серии. Для актера это дебютная роль, обратило внимание издание 59.RU.
Лев Черепанов рассказал в социальных сетях, что за 10 дней до релиза пятой серии ему пришлось поучаствовать в перезаписи звука, так как несколько реплик были с наложенным звуком. Перезапись происходила в Перми.
Парень родился в 2001 году в Перми, был членом театрального кружка в местном ДК, после окончания школы стал учиться в Пермском государственном медицинском университете.
Социальные сети актер начал активности вести с начала декабря, когда о сериале стали много писать в новостях. На официальный Telegram-канал Черепанова подписаны 14 тыс. человек, при этом есть фейковые каналы с большим количеством подписчиков: по 39 и 40 тыс.