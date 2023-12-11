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Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»

Пермяк сыграл роль бандита Ромы Колика в сериале «Слово пацана»

11 декабря 2023, 07:35
Фото: t.me/Lev_Cherep
Для актера эта роль стала первой.

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) снялся парень из Перми — 22-летний Лев Черепанов. Он исполнил роль бандита Ромы Колика, появившегося в пятой серии. Для актера это дебютная роль, обратило внимание издание 59.RU.

Лев Черепанов рассказал в социальных сетях, что за 10 дней до релиза пятой серии ему пришлось поучаствовать в перезаписи звука, так как несколько реплик были с наложенным звуком. Перезапись происходила в Перми.

Парень родился в 2001 году в Перми, был членом театрального кружка в местном ДК, после окончания школы стал учиться в Пермском государственном медицинском университете.

Социальные сети актер начал активности вести с начала декабря, когда о сериале стали много писать в новостях. На официальный Telegram-канал Черепанова подписаны 14 тыс. человек, при этом есть фейковые каналы с большим количеством подписчиков: по 39 и 40 тыс.

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