Пермяки лишились чартерных рейсов на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. Они вернутся?

Из расписания пермского аэропорта пропали чартерные рейсы по маршруту Пермь — Шарм-Эль-Шейх. Ранее их выполняла авиакомпания Azur Air. По данным источника «КоммерсантЪ-Прикамье», свой чартер в египетский город в должен организовать оператор Coral. Он уже сообщил пермским турагентам о начале продаж. Перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMasria Universal Airlines.