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Published Сегодня, 03:41

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Египетский лоукостер запустит из Перми рейсы в Шарм-Эль-Шейх в конце декабря

Пермяки лишились чартерных рейсов на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. Они вернутся?

11 декабря 2023, 03:41
Фото: properm.ru

Египетский лоукостер запустит из Перми рейсы в Шарм-Эль-Шейх в конце декабря

Перевозками пермяков займется новая авиакомпания.

Из расписания пермского аэропорта пропали чартерные рейсы по маршруту Пермь — Шарм-Эль-Шейх. Ранее их выполняла авиакомпания Azur Air. По данным источника «КоммерсантЪ-Прикамье», свой чартер в египетский город в должен организовать оператор Coral. Он уже сообщил пермским турагентам о начале продаж. Перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMasria Universal Airlines.

Первый полет из краевой столицы состоится 28 декабря.

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