Пермяки лишились чартерных рейсов на египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. Они вернутся?

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 04:33
Из расписания пермского аэропорта пропали чартерные рейсы по маршруту Пермь — Шарм-Эль-Шейх. Ранее их выполняла авиакомпания Azur Air. По данным источника «КоммерсантЪ-Прикамье», свой чартер в египетский город в должен организовать оператор Coral. Он уже сообщил пермским турагентам о начале продаж. Перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMasria Universal Airlines.
Первый полет из краевой столицы состоится 28 декабря.