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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Пермяки в следующем году смогут получать сведения об имуществе онлайн или в МФЦ

Пермяки в следующем году смогут получать сведения об имуществе онлайн или в МФЦ

11 декабря 2023, 12:42
Фото: properm.ru
Личный прием заявителей в департаменте имущества Перми будет закрыт.

В 2024 году сведения из реестра муниципального имущества Перми можно будет получить через портал «Госуслуги» или МФЦ. Личный прием заявителей в департаменте имущества мэрии будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации.

Департамент имущественных отношений администрации Перми оказывает услугу по предоставлению сведений из реестра муниципального имущества. Заявления, поданные в электронном виде, обрабатываются в течение пяти рабочих дней.

Пермяки могут подавать заявление на предоставление сведений из реестра муниципального имущества Перми через портал «Госуслуги». Кроме того, заявители могут обратиться в МФЦ.

В 2024 году департамент планирует закрыть личный прием заявителей в ведомстве.

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