Пермяки в следующем году смогут получать сведения об имуществе онлайн или в МФЦ

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В 2024 году сведения из реестра муниципального имущества Перми можно будет получить через портал «Госуслуги» или МФЦ. Личный прием заявителей в департаменте имущества мэрии будет закрыт, сообщает пресс-служба администрации.
Департамент имущественных отношений администрации Перми оказывает услугу по предоставлению сведений из реестра муниципального имущества. Заявления, поданные в электронном виде, обрабатываются в течение пяти рабочих дней.
Пермяки могут подавать заявление на предоставление сведений из реестра муниципального имущества Перми через портал «Госуслуги». Кроме того, заявители могут обратиться в МФЦ.
В 2024 году департамент планирует закрыть личный прием заявителей в ведомстве.