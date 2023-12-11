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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Перми побит рекорд по продолжительности морозов

В Перми побит рекорд по продолжительности морозов

11 декабря 2023, 06:02
Фото: properm.ru
Холода должны отступить в середине недели.

В Перми пятый день подряд минимальная температура воздуха достигает отметки ниже -30˚. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что таких продолжительных морозов в краевой столице не было с января 2006 года, а до этого — с февраля 1994 года.

По данным специалистов, ночью 11 декабря холоднее всего было в Осе -38,3˚, Кунгуре -38,2˚, Чернушке -35,2˚. Теплее -25˚ было только в Гайнах и Чердыни.

Пермякам придется терпеть морозы и в ближайшие несколько дней. Потепления стоит ждать только со среды 13 декабря.

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#Пермь#Погода
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