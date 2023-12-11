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Посол Дании вызван в МИД России из-за провокационных заявлений

Посол Дании вызван в МИД России из-за провокационных заявлений

11 декабря 2023, 17:12
Фото: Midjourney
Посла Дании в Москве вызвали в МИД России из-за провокационных заявлений о работе зарубежных компаний в России, которые рассматриваются как вмешательство во внутренние дела страны и недопустимая оценка экономики и правовых основ РФ.

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за его провокационных заявлений о работе иностранных компаний в России. Об этом 360tv.ru сообщила пресс-служба МИД.

В МИД России подчеркнули, что вызов посла связан с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России. Ведомство называет такие высказывания недопустимыми и граничащими с вмешательством во внутренние дела России.

МИД также напомнил, что основной ущерб работе иностранных компаний в России нанесли антироссийские санкции со стороны ЕС и США. Однако те предприниматели, которые все же решили продолжать свою деятельность в России, получают всестороннюю поддержку от российских властей.

В Министерстве иностранных дел ожидают, что в будущем посол Дании будет воздерживаться от подобных заявлений.

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