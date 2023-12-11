Посол Дании вызван в МИД России из-за провокационных заявлений

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за его провокационных заявлений о работе иностранных компаний в России. Об этом 360tv.ru сообщила пресс-служба МИД.
В МИД России подчеркнули, что вызов посла связан с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России. Ведомство называет такие высказывания недопустимыми и граничащими с вмешательством во внутренние дела России.
МИД также напомнил, что основной ущерб работе иностранных компаний в России нанесли антироссийские санкции со стороны ЕС и США. Однако те предприниматели, которые все же решили продолжать свою деятельность в России, получают всестороннюю поддержку от российских властей.
В Министерстве иностранных дел ожидают, что в будущем посол Дании будет воздерживаться от подобных заявлений.