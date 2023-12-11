100 тысяч пермяков не смогут покинуть Россию на Новый год

Posted 11 декабря 2023, 06:45
Published 11 декабря 2023, 06:45
Modified 11 декабря 2023, 07:22
Updated 11 декабря 2023, 07:22
В Пермском крае 100 тыс. человек не могу покинуть страну из-за долгов. Приставы отмечают, что запрет в большинстве случаев накладывают на людей, которые должны более 10 тыс. рублей и не выплатили долги в течение 2 месяцев, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
При этом если размер долга составляет 30 тыс. рублей и выше, то ограничить выезд из России приставы могут на следующий день после того, как истек срок добровольного погашения. Важно отметить, что долги по разным делам суммируются.
Ограничить в праве выезда за границу могут не только из-за денежных долгов, но также и при невыполнении требований по решению суда: восстановление уволенного сотрудника, снос здания, передача ребенка и другие случаи.