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Posted 11 декабря 2023, 06:45

Published 11 декабря 2023, 06:45

Modified 11 декабря 2023, 07:22

Updated 11 декабря 2023, 07:22

100 тысяч пермяков не смогут покинуть Россию на Новый год

11 декабря 2023, 06:45

100 тысяч жителей Пермского края не могут вылететь из России из-за долгов

Сюжет
Приставы
Ограничение могут ввести уже при долге более 10 тыс. рублей.

В Пермском крае 100 тыс. человек не могу покинуть страну из-за долгов. Приставы отмечают, что запрет в большинстве случаев накладывают на людей, которые должны более 10 тыс. рублей и не выплатили долги в течение 2 месяцев, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

При этом если размер долга составляет 30 тыс. рублей и выше, то ограничить выезд из России приставы могут на следующий день после того, как истек срок добровольного погашения. Важно отметить, что долги по разным делам суммируются.

Ограничить в праве выезда за границу могут не только из-за денежных долгов, но также и при невыполнении требований по решению суда: восстановление уволенного сотрудника, снос здания, передача ребенка и другие случаи.

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