ПЦБК вводит новые форматы работы с молодежью для укрепления кадрового потенциала

Используемые подходы помогают комбинату работать на перспективу. На стабильную работу предприятия и развитие его кадрового потенциала влияют и внешние, не зависящие от самой компании факторы. К примеру, департамент персонала ПЦБК отслеживает демографическую ситуацию в Прикамье. Молодых специалистов в возрасте 25-35 лет сейчас гораздо меньше, чем тех, кому от 40 до 50 лет. Тенденция не изменится в ближайшем будущем. Кроме того, сохранится дефицит специалистов рабочих профессий.