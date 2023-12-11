ПЦБК вводит новые форматы работы с молодежью для укрепления кадрового потенциала

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Многие промышленные предприятия уделяют пристальное внимание разработке и внедрению своих вариантов решения кадрового вопроса. Группа предприятий ПЦБК реализует сразу несколько стратегий:
Используемые подходы помогают комбинату работать на перспективу. На стабильную работу предприятия и развитие его кадрового потенциала влияют и внешние, не зависящие от самой компании факторы. К примеру, департамент персонала ПЦБК отслеживает демографическую ситуацию в Прикамье. Молодых специалистов в возрасте 25-35 лет сейчас гораздо меньше, чем тех, кому от 40 до 50 лет. Тенденция не изменится в ближайшем будущем. Кроме того, сохранится дефицит специалистов рабочих профессий.
Пермская ЦБК проводит мероприятия по обучению персонала и развитию корпоративной культуры, а также осуществляет социальные программы внутри предприятия. Сотрудникам дают шанс получить дополнительное образование и повысить квалификацию, соответственно, растет и зарплата. На ПЦБК школьники, студенты и сами работники предприятия включены в работу производственно-образовательного кластера. Одним из самых интересных проектов стало приложение для смартфонов «ПЦБК класс», в котором хранятся базовые курсы для работы на комбинате. Каждый новый сотрудник проходит обучение и сдает тесты в онлайн-формате. Один курс порой должны пройти сотни человек.
Еще одно новшество ПЦБК — это проектный офис. Молодые инженеры работают в команде над крупными и локальными проектами по модернизации производства. Затем каждый выбирает свое направление карьеры: одни переходят на руководящие должности, а другие предпочитают работать в цехах.
Пермская ЦБК ведет работу и с молодежью. Второй год в школе №123 проводится программа «Наш проект». С помощью наставников — сотрудников предприятия — ПЦБК выстраивает систему дополнительного образования, ориентирующую учеников на работу на комбинате. Для школьников проводятся мастер-классы и экскурсии, а на дополнительных занятиях дети изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В этом году более 70 выпускников школы поступили в учреждения среднего профессионального образования на специальности, потенциально востребованные на ПЦБК.
Для студентов вузов и ссузов организуют квест «Бумажные игры» и конкурсы профессионального мастерства, чтобы они познакомились с цифровым производством предприятия и экономикой замкнутого цикла.
По словам председателя Совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, наблюдается сложная ситуация с кадрами в целлюлозно-бумажном производстве и другие отраслях промышленности. По статистике, в Перми в машиностроении на 70% увеличился валовый продукт за последний год.
Александр Бойченко:
— Квалифицированные кадры для предприятия мы готовим сами. Совершено спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями.
На комбинате считают, что масштабная профориентационная работа влияет на развитие кадрового потенциала отрасли ЦБП и экономики Прикамья.