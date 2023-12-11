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Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики

Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики

11 декабря 2023, 17:19
Фото: 1MI
Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики, чтобы диверсифицировать экономику и обеспечить людям возможности самореализации; он также поддержал идею повышения планки по льготной ипотеке в регионах.

Необходимо создавать в городах Арктики основу для малого и среднего бизнеса, а также возможности для самореализации людей. Такой призыв был высказан президентом России Владимиром Путиным на совещании по развитию ключевых населенных пунктов Арктической зоны.

«Наша задача — создавать условия для развития сервисной экономики в городе, формировать основу для устойчивого малого и среднего предпринимательства», — отметил глава государства, цитирует 360tv.ru.

Согласно словам Путина, это деятельность должна дополнять реализацию больших индустриальных, энергетических и других проектов. Создание базы для МСП позволит разнообразить экономику городов Арктики, а также предоставит людям выбор на рынке труда и широкие возможности для самореализации. Тем самым будет предотвращено возникновение проблем, с которыми сталкиваются однопрофильные города, зависимые от одного предприятия, подчеркнул президент.

В рамках встречи Путин также провел встречу с получателями арктической ипотеки. Один из участников встречи предложил главе государства повысить планку по льготной ипотеке в регионах. Президент поддержал данную инициативу.

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