Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Необходимо создавать в городах Арктики основу для малого и среднего бизнеса, а также возможности для самореализации людей. Такой призыв был высказан президентом России Владимиром Путиным на совещании по развитию ключевых населенных пунктов Арктической зоны.
«Наша задача — создавать условия для развития сервисной экономики в городе, формировать основу для устойчивого малого и среднего предпринимательства», — отметил глава государства, цитирует 360tv.ru.
Согласно словам Путина, это деятельность должна дополнять реализацию больших индустриальных, энергетических и других проектов. Создание базы для МСП позволит разнообразить экономику городов Арктики, а также предоставит людям выбор на рынке труда и широкие возможности для самореализации. Тем самым будет предотвращено возникновение проблем, с которыми сталкиваются однопрофильные города, зависимые от одного предприятия, подчеркнул президент.
В рамках встречи Путин также провел встречу с получателями арктической ипотеки. Один из участников встречи предложил главе государства повысить планку по льготной ипотеке в регионах. Президент поддержал данную инициативу.