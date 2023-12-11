Путин призвал создавать основу для малого и среднего бизнеса в городах Арктики

Согласно словам Путина, это деятельность должна дополнять реализацию больших индустриальных, энергетических и других проектов. Создание базы для МСП позволит разнообразить экономику городов Арктики, а также предоставит людям выбор на рынке труда и широкие возможности для самореализации. Тем самым будет предотвращено возникновение проблем, с которыми сталкиваются однопрофильные города, зависимые от одного предприятия, подчеркнул президент.