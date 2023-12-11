Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае

Жителям Пермского края рекомендуется не находиться на улице в течение длительного времени, а также одеваться теплее. В Минтербезе просят водителей по возможности не ездить на дальние расстояния. При нахождении дома не забывайте о правилах пожарной безопасности и не перегружайте электросети. А о происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.