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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае

11 декабря 2023, 08:02
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

Аномально холодная погода сохраняется в регионе пятый день подряд.

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 декабря по всему региону, а 14 декабря в отдельных территориях сохранятся морозы. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7° и более, сообщает пресс-служба краевого Минтербеза. Завтра ночью и утром 12 декабря в некоторых районах прогнозируется сильный мороз до -40°…-42°.

Сильные морозы увеличивают риски возникновения аварий на системах ЖКХ, а также роста техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей из-за большого количества подключенных электроприборов.

Жителям Пермского края рекомендуется не находиться на улице в течение длительного времени, а также одеваться теплее. В Минтербезе просят водителей по возможности не ездить на дальние расстояния. При нахождении дома не забывайте о правилах пожарной безопасности и не перегружайте электросети. А о происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее стало известно, что аномальная стужа в Перми сохраняется пятый день подряд. Такого в краевой столице не было с января 2006 года.

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#Регион#Пермь#Погода#Штормовое предупреждение#Аномальные холода
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