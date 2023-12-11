Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 декабря по всему региону, а 14 декабря в отдельных территориях сохранятся морозы. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7° и более, сообщает пресс-служба краевого Минтербеза. Завтра ночью и утром 12 декабря в некоторых районах прогнозируется сильный мороз до -40°…-42°.
Сильные морозы увеличивают риски возникновения аварий на системах ЖКХ, а также роста техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей из-за большого количества подключенных электроприборов.
Жителям Пермского края рекомендуется не находиться на улице в течение длительного времени, а также одеваться теплее. В Минтербезе просят водителей по возможности не ездить на дальние расстояния. При нахождении дома не забывайте о правилах пожарной безопасности и не перегружайте электросети. А о происшествиях сообщайте по единому номеру экстренных служб 112.
Ранее стало известно, что аномальная стужа в Перми сохраняется пятый день подряд. Такого в краевой столице не было с января 2006 года.