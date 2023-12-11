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Синоптики: в Пермском крае на неделе с 11 декабря потеплеет до -7 градусов

Синоптики рассказали, когда Пермский край покинут аномальные морозы

11 декабря 2023, 02:36
Фото: properm.ru

Синоптики: в Пермском крае на неделе с 11 декабря потеплеет до -7 градусов

Экстремальные температуры сохраняются в регионе с прошлой недели.

Аномальные морозы покинут Пермский край в середине недели, при этом температура все равно будет ниже климатической нормы. Среднее отклонение ожидается на уровне -8...-10°: в начале недели -16...-18°, в конце недели до -3°. На большей части края снега в течение недели не будет.

Какая погода будет на неделе:

  • 11 декабря днем -27...-22°;
  • 12 декабря ночью -35...-30°, днем -27...-22°;
  • 13 декабря ночью -27...-22°, днем -21...-16°;
  • 14 декабря ночью потеплеет до -23...-18°, днем -17...-12°;
  • 15 декабря ночью -23...-18°, днем -13...-8°. 

По предварительным данным, в выходные погода сильно не изменится, ночью будет -17...-12°, днем -12...-7°.

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#Пермь#Погода
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