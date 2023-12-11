Синоптики рассказали, когда Пермский край покинут аномальные морозы

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Аномальные морозы покинут Пермский край в середине недели, при этом температура все равно будет ниже климатической нормы. Среднее отклонение ожидается на уровне -8...-10°: в начале недели -16...-18°, в конце недели до -3°. На большей части края снега в течение недели не будет.
Какая погода будет на неделе:
По предварительным данным, в выходные погода сильно не изменится, ночью будет -17...-12°, днем -12...-7°.