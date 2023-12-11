Специалисты выявили недочеты нового бассейна в микрорайоне Вышка-2

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
В Перми в конце октября завершилось строительство бассейна на улице Гашкова, 20а. Власти отмечали, что объект планируется открыть в 2023 году, но позже риторика изменилась. В пресс-службе мэрии пояснили, что при проверке инспекции государственного строительного надзора были найдены недочеты. Сейчас подрядчик устраняет их, удалось выяснить Properm.ru.
Строительство бассейна продолжалось еще с 2020 года. Изначальный подрядчик не выполнял свои обязательства, на объект вышло ООО «Урал-Инвест», срок сдачи объекта был намечен на 2022 год, но он был сорван.
В здании высотой в три этажа должен открыться плавательный и развлекательный бассейны, тренажерный зал, сауна.