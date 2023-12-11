Специалисты выявили недочеты нового бассейна в микрорайоне Вышка-2

В Перми в конце октября завершилось строительство бассейна на улице Гашкова, 20а. Власти отмечали, что объект планируется открыть в 2023 году, но позже риторика изменилась. В пресс-службе мэрии пояснили, что при проверке инспекции государственного строительного надзора были найдены недочеты. Сейчас подрядчик устраняет их, удалось выяснить Properm.ru.