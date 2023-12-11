Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии

Ограничить выезд из страны могут и в других случаях, но сдавать паспорт нужно в тех, что перечислены выше. По закону, который уже вступил в силу, ограничить выезд из страны могут военнообязанным. В этом случае воспользоваться загранпаспортом не получится. Ограничение будет действовать с момента размещения повестки до явки в военкомат. Срочники смогут получить загранпаспорт после прохождения военной службы, для этого нужно предъявить военный билет.