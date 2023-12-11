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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии

Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии

11 декабря 2023, 05:03
Фото: 1MI
Штрафы за не сдачу загранпаспортов пока не предусмотрены.
Сюжет
Паспорт

В России с 11 декабря начал действовать единый перечень недействительности загранпаспортов. Теперь некоторые россияне, которых уведомили об ограничении на выезд их страны, должны в течение пяти дней сдать загранпаспорт. 

Сдавать паспорт нужно в нескольких случаях:

  • после увольнения из ФСБ;
  • при допуске к сведениям особой важности и государственной тайне;
  • во время направления на альтернативную гражданскую службу или военную службу.

Ограничить выезд из страны могут и в других случаях, но сдавать паспорт нужно в тех, что перечислены выше. По закону, который уже вступил в силу, ограничить выезд из страны могут военнообязанным. В этом случае воспользоваться загранпаспортом не получится. Ограничение будет действовать с момента размещения повестки до явки в военкомат. Срочники смогут получить загранпаспорт после прохождения военной службы, для этого нужно предъявить военный билет. 

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