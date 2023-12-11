Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В России с 11 декабря начал действовать единый перечень недействительности загранпаспортов. Теперь некоторые россияне, которых уведомили об ограничении на выезд их страны, должны в течение пяти дней сдать загранпаспорт.
Сдавать паспорт нужно в нескольких случаях:
Ограничить выезд из страны могут и в других случаях, но сдавать паспорт нужно в тех, что перечислены выше. По закону, который уже вступил в силу, ограничить выезд из страны могут военнообязанным. В этом случае воспользоваться загранпаспортом не получится. Ограничение будет действовать с момента размещения повестки до явки в военкомат. Срочники смогут получить загранпаспорт после прохождения военной службы, для этого нужно предъявить военный билет.