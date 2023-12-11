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Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми

Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми

11 декабря 2023, 06:53
Фото: Midjourney
За девять месяцев 2023 года этот рейс перевез 9,5 млн пермяков.

Самым загруженным рейсом Перми в 2023 году стал №77 автобусный маршрут, следующий с остановки Памирская до остановки Мильчакова. С января по сентябрь он перевез около 9,5 млн пассажиров, что на 17% выше показателя прошлого года, передает Business Class с ссылкой на данные пермского дептранса.

В число лидеров по количеству перевезенным пассажиров также вошли маршруты №14 и №27. Первый перевез 8,5 млн пассажиров, что на 21,9% показателя 2022 года. Второй осилил 7,7 млн пассажиров за девять месяцев, что на 16,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее департамент транспорта поделился своими планами по снижению загрузки салонов городского транспорта. В частности, часть линий планируется переводить на машины особо большого класса, модернизировать трамвайные пути и уменьшить кадровый дефицит водителей, тем самым увеличив количество рейсов.

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#Пермь#Трамвайные пути#Водители#Департамент транспорта#Автобусный маршрут#Рейсы#Пассажиры#Городской транспорт
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