Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Самым загруженным рейсом Перми в 2023 году стал №77 автобусный маршрут, следующий с остановки Памирская до остановки Мильчакова. С января по сентябрь он перевез около 9,5 млн пассажиров, что на 17% выше показателя прошлого года, передает Business Class с ссылкой на данные пермского дептранса.
В число лидеров по количеству перевезенным пассажиров также вошли маршруты №14 и №27. Первый перевез 8,5 млн пассажиров, что на 21,9% показателя 2022 года. Второй осилил 7,7 млн пассажиров за девять месяцев, что на 16,3% больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее департамент транспорта поделился своими планами по снижению загрузки салонов городского транспорта. В частности, часть линий планируется переводить на машины особо большого класса, модернизировать трамвайные пути и уменьшить кадровый дефицит водителей, тем самым увеличив количество рейсов.