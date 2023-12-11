Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми

В число лидеров по количеству перевезенным пассажиров также вошли маршруты №14 и №27. Первый перевез 8,5 млн пассажиров, что на 21,9% показателя 2022 года. Второй осилил 7,7 млн пассажиров за девять месяцев, что на 16,3% больше по сравнению с прошлым годом.