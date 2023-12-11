Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми

Среди первых посетителей окажутся дети, выигравшие в конкурсе новогодней открытки. Остальные смогут увидеться с новогодним волшебником, купив билет новогодней программы «На дачу к Деду Морозу» (0+) в Пермских зрелищных кассах и в ДК имени Кирова по адресу ул. Кировоградская, 26. В программу мероприятия войдут фотосессия с северным оленем (на свой фотоаппарат/телефон), осмотр волшебного дома, мастер-класс и встреча с Дедом Морозом и его помощниками — пермским Мишкой и Матрешкой, а также игры на свежем воздухе.