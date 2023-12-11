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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Резиденция Деда Мороза на даче Синакевича в Перми откроется 20 декабря

Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми

11 декабря 2023, 13:05
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Резиденция Деда Мороза на даче Синакевича в Перми откроется 20 декабря

В программе мероприятия фотосессия с северным оленем.

Резиденция Деда Мороза на даче Синакевича по адресу ул. Танцорова, д. 24 в Перми откроется 20 декабря. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Среди первых посетителей окажутся дети, выигравшие в конкурсе новогодней открытки. Остальные смогут увидеться с новогодним волшебником, купив билет новогодней программы «На дачу к Деду Морозу» (0+) в Пермских зрелищных кассах и в ДК имени Кирова по адресу ул. Кировоградская, 26. В программу мероприятия войдут фотосессия с северным оленем (на свой фотоаппарат/телефон), осмотр волшебного дома, мастер-класс и встреча с Дедом Морозом и его помощниками — пермским Мишкой и Матрешкой, а также игры на свежем воздухе.

Стоимость посещения для одного человека — 500 рублей. Программа будет как индивидуальной, так и для группы ребят. Все подробности мероприятия можно узнать в группе «Дача Деда Мороза г. Пермь» во ВКонтакте.

Памятник архитектуры, где расположилась резиденция новогоднего волшебника, построили в конце XIX века для главы города Александра Синакевича. Чиновничий пост он занимал с 1893 по 1898 год. На данный момент здание является объектом культурного наследия. В 2021 году началась его реставрация здания, которая заверщилась в ноябре 2023. Дача Синакевича стала филиалом Дворца культуры имени Кирова.

Дом представлял собой трехэтажное здание, украшенное каменными кружевами. Поскольку Александр Васильевич Синакевич был владельцем кирпичных заводов, дачу он построил из красного кирпича своего производства. Первый этаж сдавался в аренду, а второй и третий этажи были заняты частной гимназией Барбатенко для детей зажиточной интеллигенции.

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#Культурное наследие#Дед мороз#Дача синакевича#Реставрация#Социальная сеть#Новогодняя программа#Встреча с Дедом Морозом#Мишка и Матрешка#Игры на свежем воздухе#Трехэтажное здание#Каменные кружева#Представительство Деда Мороза
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