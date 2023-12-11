Суд вынес приговор экс-гендиректору «Соликамского магниевого завода»

Уртаев организовал с одной из коммерческих организаций заключение договора оказания услуг, по которому перечислил в качестве аванса исполнителю 1,5 млн рублей. В действительности ни одна из сторон не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства были похищены. Позднее топ-менеджер, используя свои полномочия, без уведомления совета директоров завода и его акционеров заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор займа, не намереваясь возвращать деньги предприятию. С этой целью он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела, не осведомленной о преступном умысле подсудимого, подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн. рублей. Полученные денежные средства в дальнейшем были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства.