Суд вынес приговор экс-гендиректору «Соликамского магниевого завода»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
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Updated Сегодня, 13:53
Соликамский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В суде установлено, что Уртаев, занимая указанную должность, в период с мая по июль 2022 года совместно с соучастником похитил свыше 1,5 млн рублей, а также пытался путем фиктивных сделок совершить хищение 2,7 млрд рублей, принадлежащих предприятию.
Уртаев организовал с одной из коммерческих организаций заключение договора оказания услуг, по которому перечислил в качестве аванса исполнителю 1,5 млн рублей. В действительности ни одна из сторон не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства были похищены. Позднее топ-менеджер, используя свои полномочия, без уведомления совета директоров завода и его акционеров заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор займа, не намереваясь возвращать деньги предприятию. С этой целью он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела, не осведомленной о преступном умысле подсудимого, подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн. рублей. Полученные денежные средства в дальнейшем были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства.
Соучастники также совершили попытку хищения денег завода под видом купли-продажи доли одной из коммерческих организаций за 2,5 млрд рублей. Однако при подписании юридических и финансовых документов, а также перечислении денег подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Выяснилось, что рыночная сумма сделки составляла 600 млн рублей.
Суд признал Уртаева виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд назначил бывшему руководителю предприятия наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в течение 2 лет 9 месяцев. Уртаев в ходе предварительного и судебного следствия не признал своей вины.
В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с нахождением его в международном розыске.