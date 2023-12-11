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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

У пермяков растет интерес к восстановленным смартфонам

У пермяков растет интерес к восстановленным смартфонам

11 декабря 2023, 04:25
Фото: Пресс-служба МегаФона
В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тыс. рублей, подсчитали аналитики МегаФона.

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung — Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9 °C.

В Пермском крае тенденции совпадают с общероссийскими.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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