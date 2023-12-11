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Жители Мокино похитили электроэнергии на 113 тысяч рублей

Жители Мокино похитили электроэнергии на 113 тысяч рублей

11 декабря 2023, 13:10
Фото: 1MI
Хищения продолжились. Неплательщики подключились помимо прибора учёта.

В деревне Мокино Пермского округа энергетиками выявлен факт хищения электроэнергии, влияющий на качество электроснабжения населенного пункта. Сотрудники компании вызвали полицию, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Специалисты Култаевского района электрических сетей филиала выполняли производственное задание на улице Ежевичной деревни Мокино. Энергетики проверяли работу приборов учета на опорах № 14 и №19 воздушной линии 0,4 кВ.

В районе опор № 14 и № 19 линия в числе других объектов ИЖС питает два участка земли, на которых построены пять быстровозводимых каркасных «времянок». В них сейчас зимуют лица цыганской национальности, сообщают в компании. В отношении владельцев этих двух земельных участков ранее составлялся акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 39 тыс. кВтч на сумму порядка 113 тыс. рублей.

После этого в отношении данных участков было введено ограничение потребляемой ими мощности до 15 кВт (в соответствии с договором о технологическом присоединении). Однако, жители участков решили потреблять электроэнергию в обход прибора учета.

Когда энергетики пытались отключить расхитителей, стали жертвой агрессии жителей участков. Они окружили бригадный автомобиль, открыли дверцы машины и оскорбляли специалистов Култаевского РЭС. Злоумышленники разошлись и перестали препятствовать законным действиям энергетиков только после прибытия наряда полиции.

Напомним, что 8 декабря, в ТП № 47023 произошло технологическое нарушение, и без электроснабжения осталось порядка 200 жителей деревни Мокино. Энергетики заменили на данной трансформаторной подстанции трансформатор мощностью 400 кВА на более мощный — 630 кВА.

Работы в ТП № 47023 были завершены только к утру 9 декабря, электроснабжение потребителей было восстановлено.

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#Общество#Криминал#Хищение#Электроэнергия
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