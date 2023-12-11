Жители Мокино похитили электроэнергии на 113 тысяч рублей

В районе опор № 14 и № 19 линия в числе других объектов ИЖС питает два участка земли, на которых построены пять быстровозводимых каркасных «времянок». В них сейчас зимуют лица цыганской национальности, сообщают в компании. В отношении владельцев этих двух земельных участков ранее составлялся акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 39 тыс. кВтч на сумму порядка 113 тыс. рублей.