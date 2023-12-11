Жители Мокино похитили электроэнергии на 113 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В деревне Мокино Пермского округа энергетиками выявлен факт хищения электроэнергии, влияющий на качество электроснабжения населенного пункта. Сотрудники компании вызвали полицию, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».
Специалисты Култаевского района электрических сетей филиала выполняли производственное задание на улице Ежевичной деревни Мокино. Энергетики проверяли работу приборов учета на опорах № 14 и №19 воздушной линии 0,4 кВ.
В районе опор № 14 и № 19 линия в числе других объектов ИЖС питает два участка земли, на которых построены пять быстровозводимых каркасных «времянок». В них сейчас зимуют лица цыганской национальности, сообщают в компании. В отношении владельцев этих двух земельных участков ранее составлялся акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 39 тыс. кВтч на сумму порядка 113 тыс. рублей.
После этого в отношении данных участков было введено ограничение потребляемой ими мощности до 15 кВт (в соответствии с договором о технологическом присоединении). Однако, жители участков решили потреблять электроэнергию в обход прибора учета.
Когда энергетики пытались отключить расхитителей, стали жертвой агрессии жителей участков. Они окружили бригадный автомобиль, открыли дверцы машины и оскорбляли специалистов Култаевского РЭС. Злоумышленники разошлись и перестали препятствовать законным действиям энергетиков только после прибытия наряда полиции.
Напомним, что 8 декабря, в ТП № 47023 произошло технологическое нарушение, и без электроснабжения осталось порядка 200 жителей деревни Мокино. Энергетики заменили на данной трансформаторной подстанции трансформатор мощностью 400 кВА на более мощный — 630 кВА.
Работы в ТП № 47023 были завершены только к утру 9 декабря, электроснабжение потребителей было восстановлено.