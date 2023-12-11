Мэр Перми создал совет, решения которого можно не исполнять. Опять

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Перми планируется создать общественный совет. Положение об основах его деятельности было опубликовано на сайте администрации Перми 7 декабря. Документ был подписан главой города Эдуардом Сосниным.
Общественный совет должен обеспечить согласование общественно значимых интересов пермяков, общественных объединений, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения наиболее важных для Перми вопросов. Речь идет о сферах экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан, сказано в документе.
В составе общественного совета должно быть минимум 12 человек: четыре человека — кандидатуры, предложенные главой города, еще четыре — люди, предложенные Пермской городской Думой, оставшиеся четыре — кандидаты по предложению совета общественной палаты Прикамья. Важно, что состав совета должен быть кратен трем.
Решения совета носят только рекомендательный характер.