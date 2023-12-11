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Published Сегодня, 03:17

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В Перми появится городской общественный совет

Мэр Перми создал совет, решения которого можно не исполнять. Опять

11 декабря 2023, 03:17
Фото: properm.ru

В Перми появится городской общественный совет

Совет будет состояться минимум из 12 человек.

В Перми планируется создать общественный совет. Положение об основах его деятельности было опубликовано на сайте администрации Перми 7 декабря. Документ был подписан главой города Эдуардом Сосниным.

Общественный совет должен обеспечить согласование общественно значимых интересов пермяков, общественных объединений, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения наиболее важных для Перми вопросов. Речь идет о сферах экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан, сказано в документе.

В составе общественного совета должно быть минимум 12 человек: четыре человека — кандидатуры, предложенные главой города, еще четыре — люди, предложенные Пермской городской Думой, оставшиеся четыре — кандидаты по предложению совета общественной палаты Прикамья. Важно, что состав совета должен быть кратен трем.

Решения совета носят только рекомендательный характер.

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#Общество#Пермь#Слуги народа#Власть
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