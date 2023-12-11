Мэр Перми создал совет, решения которого можно не исполнять. Опять

В составе общественного совета должно быть минимум 12 человек: четыре человека — кандидатуры, предложенные главой города, еще четыре — люди, предложенные Пермской городской Думой, оставшиеся четыре — кандидаты по предложению совета общественной палаты Прикамья. Важно, что состав совета должен быть кратен трем.