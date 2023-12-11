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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Перми состоится ярмарка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга

В Перми состоится ярмарка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга

11 декабря 2023, 12:38
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Пермяки смогут узнать у экспертов, как приобрести недвижимость в другом регионе.

На этой неделе, 13 и 14 декабря, в Перми состоится закрытая встреча с застройщиками Москвы и Санкт-Петербурга. В офисе сертифицированного центра продаж новостроек соберутся представители крупных девелоперов «ЦДС» и «ЛСР», в портфолио которых входят десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Эксперты ответят на самые популярные вопросы о покупке недвижимости в другом регионе: как выбрать новостройку, что лучше покупать, готовое жилье или на этапе стройки, как выгодно инвестировать в недвижимость и многие другие. Мероприятие будет полезно тем, кто задумывается о переезде в Москву или Санкт-Петербург, планирует приобретение жилья для детей или рассматривает недвижимость в качестве инвестиции. На встрече пермяки смогут лично встретиться с застройщиком, попасть на консультации юриста и ипотечного брокера, а также узнать о региональных скидках.

Прийти на встречу может любой желающий. Вход бесплатный, однако необходима предварительная регистрация по телефону +7 982 4592777 или по ссылке. Мероприятие состоится в бизнес-центре «Бонус» (ул. Революции, 20, седьмой этаж, офис 707).

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