В Перми состоится ярмарка недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга

Эксперты ответят на самые популярные вопросы о покупке недвижимости в другом регионе: как выбрать новостройку, что лучше покупать, готовое жилье или на этапе стройки, как выгодно инвестировать в недвижимость и многие другие. Мероприятие будет полезно тем, кто задумывается о переезде в Москву или Санкт-Петербург, планирует приобретение жилья для детей или рассматривает недвижимость в качестве инвестиции. На встрече пермяки смогут лично встретиться с застройщиком, попасть на консультации юриста и ипотечного брокера, а также узнать о региональных скидках.