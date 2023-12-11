В Перми суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена на Молодежке

По данным 59.ru, в ноябре прошлого года Александр Луков попросил Руслана Шардакова передать ему договоры компании «Аспект-Профит» и данные о непогашенных кредитах и займах, однако тот отказался, и Луков обратился в суд. В итоге суд обязал подозреваемого предоставить Лукову эти документы. Однако в июне текущего года Луков и Силаев подали иск к Шардакову, в котором потребовали исключить его из состава учредителей компании. Александр Луков и Антон Силаев сообщали, что Шардаков уклоняется от участия в общих собраниях фирмы, а это мешает работе. В этом же году Руслан Шардаков подал иск с просьбой признать протокол общего собрания участников ООО «Аспект-Профит» фальсифицированным. Он просил провести почерковедческую экспертизу.