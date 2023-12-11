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Суд в Перми арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Лукова на Молодежке

В Перми суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена на Молодежке

11 декабря 2023, 11:01
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Суд в Перми арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена Лукова на Молодежке

Происшествия случилось 5 октября.

Свердловский районный суд Перми отправил подозреваемого в убийстве 59-летнего бизнесмена Александра Лукова под арест на два месяца. Об этом стало известно изданию 59.ru, источники которого утверждают, что подозревается в преступлении бывший деловой партнер погибшего Руслан Шардаков. В пресс-службе суда сообщили журналистам, что на время проведения следственных действий 16 ноября Шардакову назначили арест в СИЗО — до 15 января 2024 года.

Покойный Александр Луков был владельцем части мини-рынка у станции Молодежной, а также владел ООО «Лодочка», основной деятельностью которого является розничная торговля продуктами, табаком и алкоголем. Также Александр и два его партнера — Руслан Шардаков и Антон Силаев — были учредителями нефтегазовой компании ООО «Аспект-Профит». Каждому из них принадлежит по трети компании. «Аспект-Профит» был создан 20 лет назад, в 2020 и 2021 годы у него зафиксирован нулевой доход.

По данным 59.ru, в ноябре прошлого года Александр Луков попросил Руслана Шардакова передать ему договоры компании «Аспект-Профит» и данные о непогашенных кредитах и займах, однако тот отказался, и Луков обратился в суд. В итоге суд обязал подозреваемого предоставить Лукову эти документы. Однако в июне текущего года Луков и Силаев подали иск к Шардакову, в котором потребовали исключить его из состава учредителей компании. Александр Луков и Антон Силаев сообщали, что Шардаков уклоняется от участия в общих собраниях фирмы, а это мешает работе. В этом же году Руслан Шардаков подал иск с просьбой признать протокол общего собрания участников ООО «Аспект-Профит» фальсифицированным. Он просил провести почерковедческую экспертизу.

Александр Луков был застрелен вечером, 5 октября, у своего бара в Орджоникидзевском районе. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, а затем скрылся с места преступления. Бизнесмен скончался на месте.

На Молодежке у бара застрелили бизнесмена
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#Происшествия#Пермь#Криминал#Убийство
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