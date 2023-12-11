В Перми суд отменил приватизацию участка на берегу реки

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства при определении границ земельных участков, находящихся в частной собственности. Было выявлено нарушение при приватизации участка в СНТ «Зеленая долина», сообщает пресс-служба ведомства.
В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда участок по ул. Мильчакова, расположенный в СНТ «Зеленая долина», площадью 580 кв. метров находился в прибрежной зоне реки Данилиха и был частично образован за счет береговой полосы. Экспертиза подтвердила факт наложения земли на береговую полосу.
Природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании отсутствующим права частной собственности на часть указанного земельного участка. Дзержинский районный суд Перми требования прокуратуры удовлетворил, объект подлежит исключению из состава частной собственности. Судебное решение не вступило в законную силу.