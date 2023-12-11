В Перми суд отменил приватизацию участка на берегу реки

В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда участок по ул. Мильчакова, расположенный в СНТ «Зеленая долина», площадью 580 кв. метров находился в прибрежной зоне реки Данилиха и был частично образован за счет береговой полосы. Экспертиза подтвердила факт наложения земли на береговую полосу.