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В Перми суд отменил приватизацию участка на берегу реки

В Перми суд отменил приватизацию участка на берегу реки

11 декабря 2023, 16:37
Фото: properm.ru
Участок включал в себя часть береговой полосы.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение природоохранного законодательства при определении границ земельных участков, находящихся в частной собственности. Было выявлено нарушение при приватизации участка в СНТ «Зеленая долина», сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушение запрета на приватизацию земель водного фонда участок по ул. Мильчакова, расположенный в СНТ «Зеленая долина», площадью 580 кв. метров находился в прибрежной зоне реки Данилиха и был частично образован за счет береговой полосы. Экспертиза подтвердила факт наложения земли на береговую полосу.

Природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании отсутствующим права частной собственности на часть указанного земельного участка. Дзержинский районный суд Перми требования прокуратуры удовлетворил, объект подлежит исключению из состава частной собственности. Судебное решение не вступило в законную силу.

#Суд#Пермь#Прокуратура#Земля
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